El juez retrasa la sentencia contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels hasta después de las elecciones

El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Juan M. Merchan, ha retrasado la sentencia del juicio penal contra el expresidente y candidato en las elecciones estadounidenses, Donald Trump, hasta después de las elecciones. La fecha será para el próximo 26 de noviembre.

Se trata de una victoria para el equipo legal de Trump. El expresidente fue declarado culpable a finales de mayo de falsificar registros comerciales para tratar de ocultar el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno 'Stormy Daniels' a cambio de su silencio. En mayo, un jurado popular dictaminó que Trump era culpable de 32 delitos graves por falsificación documental para silenciar a la actriz porno y así proteger su campaña presidencial de 2016.

El juez ha avalado así la petición del equipo legal tras solicitar posponer la fecha, fijada por segunda vez para el 18 de septiembre. Destaca que la medida se ha visto motivada, principalmente por el proceso electoral con vistas a mantener la objetividad del sistema judicial norteamericano. "El aplazamiento de la sentencia debe disipar cualquier idea que lleve a pensar que el tribunal buscaba con su decisión ofrecer una ventaja o una desventaja a alguno de los candidatos o partidos políticos", ha dicho.

Merchan ha aclarado que tiene previsto resolver el recurso de Donald Trump, que busca anular el veredicto emitido en mayo por un jurado amparándose en el fallo del Tribunal Supremo sobre su inmunidad parcial como expresidente. El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, ha señalado que "no debería haber sentencia alguna en la caza de brujas que lleva a cabo la Fiscalía de distrito de Manhattan". "Como ha estipulado el Tribunal Supremo, este caso, junto a otros trucos del tándem Harris-Biden, debe ser rechazado", ha puntualizado.

Trump se enfrenta hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, los expertos apuntan que lo más seguro es que el juez opte por una sentencia más corta o una de libertad condicional.

"Gran noticia"

El expresidente ha celebrado el aplazamiento de la sentencia tras calificarlo como "una gran noticia" fruto de un proceso que "no debió comenzar jamás". "La caza de brujas del fiscal de distrito de Manhattan se ha pospuesto porque todo el mundo se dio cuenta que no había caso. Es un ataque político contra mí por parte de la camarada Kamala Harris con el propósito de interferir en las elecciones. Este caso no debió comenzar jamás", ha dicho en un evento en Charlotte, Carolina del Norte.

Tras este aplazamiento, el candidato ha dicho valorar "mucho" las palabras de Merchan porque utiliza la expresión "si es necesario" y, según Trump, "no debería serlo" ya que el caso "debe terminar cuanto antes" mientras se prepara para "las elecciones más importantes de la historia" de Estados Unidos.

