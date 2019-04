Un juez británico asegura que las relaciones sexuales de un marido con su mujer son un "derecho humano fundamental"

Un juez de Reino Unido ha desatado la polémica al asegurar que es un "derecho humano fundamental" de un hombre tener relaciones sexuales con su esposa.

Estas polémicas declaraciones surgieron a raíz de que tuviera que decidir si un hombre debe o no tener relaciones sexuales con su mujer, que presenta un deterioro cognitivo que la hace incapaz de dar su consentimiento.

Al encontrase la mujer en esa situación no tiene la capacidad de manifestar si quiere mantener o no relaciones sexuales, lo que no se puede garantizar que no sea violada.

Según publica Independent, el juez juez Anthony Hayden aseguró que no se le ocurre "ningún derecho humano fundamental más obvio que el derecho de un hombre a tener relaciones sexuales con su esposa".

También te puede interesar...