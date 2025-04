Jubilados argentinos protestan por sus ínfimas pensiones invocando el mensaje del papa Francisco

Cientos de jubilados argentinos se manifiestan semana tras semana frente a las puertas del Congreso de Argentina. Protestan por las ínfimas pensiones que cobran y mucho más tras la llegada al gobierno de Javier Milei y su insistente idea de aplicar "la motosierra" . En esta ocasión, y tan sólo dos días después del fallecimiento de Francisco, el espíritu del papa ha estado muy presente entre los asistentes a la marcha.

La muerte de Jorge Mario Bergoglio ha causado gran pesar en Argentina, el país donde nació en 1936. Especialmente sensible con las personas mayores, el papa Francisco instauró en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de los Abuelos y los mayores. Pretendía resaltar el valor de los ancianos, su dignidad.

Un papa sensibilizado con las personas mayores

El año pasado, en un mensaje en el día de esta jornada mundial, el papa cuestionó la "muy extendida creencia de que los ancianos hacen pesar sobre los jóvenes el coste de la asistencia que ellos requieren, y de esta manera quitan recursos al desarrollo del país y, por ende, a los jóvenes".

"Se trata de una percepción distorsionada de la realidad. Es como si la supervivencia de los ancianos pusiera en peligro la de los jóvenes. Como si para favorecer a los jóvenes fuera necesario descuidar a los ancianos o, incluso, eliminarlos. La contraposición entre las generaciones es un engaño y un fruto envenenado de la cultura de la confrontación"aseguró en el mes de abril cuando el gobierno de Javier Milei ya había comenzado a aplicar su plan de ajuste fiscal y los jubilados a perder gran parte de su poder adquisitivo.

"No hay que gastar tanto dinero en gas pimienta"

Como en otras manifestaciones, también en esta última, agentes antidisturbios golpearon y lanzaron gas pimienta para tratar de disolver a los manifestantes. Cuatro de ellos tuvieron o que ser atendidos por los servicios de emergencia. Uno de estos jubilados, Ricardo Godoy, recordaba que el papa decía "que no había que gastar tanto dinero en gas pimienta y poner un poco más para las necesidades de la gente. Este gobierno, que dijo que el papa era el representante del 'maligno' en la Tierra, ahora se va a Roma para el entierro".

Durante un encuentro en el Vaticano con movimientos sociales, Francisco cuestionó la represión a los jubilados y comentó que había visto un vídeo de cómo la policía reprimía a los manifestantes y obreros con "lo más caro que hay, que es el gas pimienta de primera calidad".

"Se ve que no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. El Gobierno se puso firme y, en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso", aconsejaba el papa.

El papa pedía no dejar de lado a los mayores

Otro jubilado, asistente también a la marcha, insiste en esa idea: "Nos han ido corriendo a ser una variable, un número, llegando a la conclusión de que si, nos descartan, es mejor para la patria, que es lo que hace este Gobierno al no pagarnos ". Se llama Horacio Moia y cree que debía escucharse la voz y los mensajes de Francisco en favor de los ancianos. "Francisco tuvo una línea fundamental, la del respeto por el ser humano, no dejarse llevar por teorías económicas que dan a entender que, si nos descartan, la sociedad va a estar mejor. Francisco lo que aplica es el Evangelio, que llama a no descartar a nadie y mucho menos por ser viejo" destaca.

