Una joven impide la deportación de un afgano al paralizar el despegue de un avión

Elin Ersson, una joven sueca, ha impedido la deportación de un solicitante de asilo afgano al negarse a ocupar su asiento en el avión que les iba a llevar desde Gotemburgo a Estambul.

Ersson descubrió que un hombre afgano iba a ser deportado fruto de las duras políticas migratorias que mantiene Suecia, ante esto decidió comprar un billete de avión e impedir que el avión despegara.

En un vídeo grabado en Facebook, la joven fue relatando todo lo que iba ocurriendo. En el vídeo se puede ver como varios pasajeros le increpan a lo que Ersson pregunta: "¿Qué es más importante, el tiempo que pierdes por el retraso del despegue o la vida de una persona?”.

Ersson explicó: "Quiero que baje del avión porque no está seguro en Afganistán. Estoy tratando de cambiar las reglas de mi país, no me gustan. No está bien enviar a personas al infierno"

La joven permaneció más de dos horas de pie hasta que consiguió su objetivo, entre aplausos de parte de la tripulación logró que el avión no despegara.