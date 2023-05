Una joven deja sus estudios de Medicina y gana miles de dólares vendiendo su saliva

Una joven de 22 años ha renunciado a su trabajo estable y a continuar sus estudios de Medicina por la sorprendente 'oferta de trabajo' que se le presentó sin esperarlo. Gracias a vender su saliva ha podido ganar grandes cantidades de dinero que, además le han permitido pagar una deuda de 11.000 dólares.

Latiesha Jones, de Reino Unido, decidió crear una cuenta de OnlyFans cuando el dinero que ganaba con su trabajo no le alcanzaba para todo lo que necesitaba. Comenzó a vender contenido y, de repente, empezó a recibir algunas solicitudes extrañas, la venta de saliva entre ellas.

"Cuando me pidieron por primera vez una botella de mi saliva, al principio pensé que era una broma y que no podía ser serio hasta que me di cuenta de que lo era: acepté y pedí 372 dólares. Ese fue el número más alto en el que pude pensar. Luego, me pidió mis datos bancarios y pagó. No podía creer lo fácil que era" dijo, según explica 'La República'.

A Jones, natural de Reino Unido, no le alcanzaba el dinero con su trabajo, por lo que decidió abrir una cuenta de OnlyFans para vender contenido. Pronto empezó a recibir solicitudes extrañas, entre las que destacaba la venta de saliva.

"Cuando me pidieron por primera vez una botella de mi saliva, al principio pensé que era una broma y que no podía ser serio hasta que me di cuenta de que lo era: acepté y pedí 372 dólares. Ese fue el número más alto en el que pude pensar. Luego, me pidió mis datos bancarios y pagó. No podía creer lo fácil que era", narró.

Negocio hasta cierto punto, pero no vendo por menos de US$248

Desde entonces, la joven ha seguido vendiendo su saliva por varios cientos de dólares: "Lo mido por cada cliente: si sé que pagarán mucho, cobraré más (...). Negocio hasta cierto punto, pero no vendo por menos de US$248", dice. Ha llegado a ganar vendiendo su saliva 1.864 dólares, "sabía que el tipo tenía dinero y estaba feliz de pagarlo".

Con el dinero que ha ganado vendiendo saliva, decidió abandonar los estudios de Medicina en el segundo año y también su trabajo. Además, se ha podido comprar una segunda vivienda, ha pagado una deuda de su madre y le ha regalado un caballo a su hermana. "Nunca pensé que esta sería mi carrera, pero estoy feliz de que lo sea. Me encanta", concluyó la joven, según 'La República'.