Una joven de 20 años que pidió ayuda cuando su exnovio la amenazó con publicar fotos suyas acusa de violación al agente de Policía que la atendió

Un agente de la Policía de Greater Manchester está acusado de violar a una estudiante de 20 años en su casa. Ella le pidió ayuda cuando su exnovio amenazó con publicar fotografías de ella desnuda en Internet.

Según ha detallado en la corte, el agente llegó a la casa de la presunta víctima con un amigo y dejó su tarjeta y número de teléfono personal. Tras recibir la llamada, el agente regresó a la casa sin compañía, según avanza el tabloide británico 'Daily Mail'. Cuando el policía fue a la casa, le dijo a la víctima que "nadie escucharía" las amenazas de su exnovio porque venía de un "hogar roto".

En una grabación reproducida en la sala del tribunal, se escucha al agente -que niega la acusación, ofreciéndole un vaso de agua después de que ella se molestase por la situación. Luego la siguió a la cocina y al lavadero.

Luego la mujer no quiso tratar con ningún agente

"Podía sentir su presencia detrás de mí y estaba pensando que esto no terminaría conmigo tomando un vaso de agua. Me siguió al cuarto de servicio. Me di vuelta y él estaba allí y me besó, me besó de verdad, me besó con mucha intensidad. Me agarró los pechos y los apretó y luego me dio la vuelta y me prestó sobre la encimera donde estaba debajo la lavadora", reveló la presunta víctima.

La mujer siguió relatando: "Lo escuché desabrocharse el cinturón y bajar la cremallera. Me bajó las mallas justo debajo de mi trasero encima de mis muslos y me penetró". "Iba muy duro y rápido. Se sintió como si fuera muy rápido. Lo recuerdo haciendo ruidos sexuales. No recuerdo que me dijera nada, me estaba sujetando. Me quedé muy callada. No estaba haciendo ningún ruido sexual, sólo estaba esperando a que terminara", ha asegurado.

Esta investigación arrancó cuando la mujer dijo que no quería tratar con un oficial de Policía. Fue entonces cuando la víctima afirmó que 15 años antes este agente la había violado. "El sexo fue mecánico, no hubo juegos previos, ni palabras amorosas, ni ruidos sexuales de ella, ni lubricación, nada. Era un hombre en una posición de poder que trataba con una joven atractiva y vulnerable de 20 años que buscaba su ayuda. Él literalmente se aprovechó de ella e ignoró el hecho de que ella no estaba consintiendo", alegó la Fiscalía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com