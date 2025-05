José Beltrán, sobre la personalidad del nuevo papa León XIV: "Es un hombre especialmente discreto y tímido"

No fue Parolin. Tampoco Zuppi, ni Pizzaballa, ni Tagle. El nombre que emergió con fuerza en el cónclave, con el respaldo silencioso pero firme de buena parte de los cardenales, fue el del agustino estadounidense Robert Francis Prevost. Para el periodista y director de Vida Nueva, José Beltrán, esta elección no ha sido una sorpresa. "Desde el primer momento, era favorito para los cardenales y no tanto para la opinión pública".

En conversación con este medio, Beltrán explica que muchos observadores pensaban que el voto repentino indicaba una ventaja clara para Parolin. Sin embargo, la elección rápida revela otra realidad. "Ese discurso que llevaba preparado... eso no se improvisa de una mañana a una tarde de votación y de sondeo", asegura.

Más que una continuidad

Prevost, ahora León XIV, representa más que una continuidad de Francisco. Según Beltrán, su perfil ha concitado apoyos diversos. "Tenía el respaldo de América Latina, de esos estadounidenses a favor del papa Francisco, de los españoles y de otro lobby, que es el de la vida religiosa, los consagrados". Un bloque clave que ha inclinado la balanza en esta votación inesperadamente corta.

Pero, más allá de sus apoyos eclesiales, la figura de León XIV conmueve por su humildad y humanidad. En palabras de Beltrán. "Sin duda alguna, León XIV es un hombre especialmente discreto y especialmente tímido. De ahí que esas lágrimas que viésemos nada más salir al balcón sean el reflejo de un hombre también emocionado y que sin duda alguna no buscaba ser papa", explicó.

Jugando al tenis antes de la gran decisión

Tanto es así que, incluso el día anterior al anuncio, lejos de tramas o campañas personales, Prevost prefirió evadirse. "El mismo domingo, según me han confirmado algunos agustinos, precisamente para escapar de alguna presión, estuvo por la tarde jugando al tenis", revela Beltrán. Un gesto que retrata a alguien poco dado a ambiciones personales, más pastor que político.

Para el director de Vida Nueva, la elección rompe moldes tradicionales dentro de la Iglesia: "ya ser italiano no es un plus para ser papa", sentencia. Y añade que esto refleja una apuesta clara por la catolicidad real, por una Iglesia verdaderamente universal." "Hay quien piensa que además es una victoria de la gran superpotencia, pero sin duda alguna Prevost es una alternativa dentro de esa superpotencia, porque también es el hombre que lo deja todo en un país rico para irse a un país pobre como Perú", explicó.

Y no a cualquier diócesis. "Una diócesis verdaderamente de periferia y pobre, para los pobres, como decía Francisco", remata Beltrán. Ese es el sello de este nuevo papa.

