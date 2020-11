Joe Biden, un candidato poco carismático y Donald Trump, el presidente más disruptivo

Las elecciones de Estados Unidos no son unas elecciones, son un plebiscito entre Trump si o Trump no. Si miramos al otro candidato, Joe Biden se conoce que su carisma es cero. Intentó ser nominado en dos ocasiones y no lo consiguió, y su mayor logro político ha sido salir en una fotografía junto al carismático Barack Obama.

En cuanto al candidato republicano, Donald Trump, solo podemos decir que ha sido un presidente absolutamente disruptivo. Con él o contra él, ha sido muy duro con ataques personales contra sus contrincantes. Su cuerpo electoral parece que le respaldaba, pero apareció lo que se conoce como 'cisne negro', un suceso de mucho alcance, y eso parece que puede complicarle mucho la reelección.

Si no hubiera sido por el coronavirus a Donald Trump no se le hubieran complicado tanto las elecciones ya que hasta ese momento iba cumpliendo en la parte económica. Tenía unos números de aprobación bastante aceptables que se han complicado con la pandemia. Lo que dejan claro estas elecciones es que 2020 no es 2016.