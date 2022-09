Joe Biden sufre un nuevo lapsus al buscar a una congresista fallecida en agosto: "¿Dónde está? Iba a estar aquí"

No es la primera vez, y muchos dan por sentado que no será la última. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sufrido un nuevo lapsus, aunque en esta ocasión algo preocupante, al buscar a una congresista republicana entre el público que había en un acto. Sería algo de lo más normal si no fuera por el hecho de que la congresista había fallecida el pasado mes de agosto, lo cual ha vuelto a levantar los rumores sobre el estado de salud de Biden. El presidente la buscaba preguntando: "Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?. Iba a estar aquí".

En algunas ocasiones, Biden ha sido puesto en entredicho a causa de sus confusiones, pensando que estaba saludando a alguien cuando en realidad no había nadie, o cuando parecía estar desorientado. En este caso, buscaba a una congresista, Jackie Walorski, que falleció el pasado 3 de agosto en un accidente de tráfico, cuando un vehículo embistió el coche de la congresista, matándola a ella a sus 59 años, y a los otros dos integrantes del vehículo.

Biden, un mandatario veterano

El presidente Joe Biden, que cumplirá 80 años el próximo mes de noviembre, es el mandatario de mayor edad en la historia de su país. El único que tiene el honor de superarle es Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, que alcanzará la 98 años el 1 de octubre, más que ningún otro mandatario estadounidense en la historia. La diferencia está en que Biden ocupa el puesto más poderoso del mundo, mientras que Carter lleva más de cuatro décadas retirado de la vida pública.

En los últimos tiempos, son varios los expresidentes de Estados Unidos que han alcanzado una edad longeva, ya retirados de la vida pública. Ronald Reagan vivió hasta los 93 años falleciendo en 2004, aunque padeció Alzheimer durante la última década de su vida. George H. W. Bush, presidente entre 1989 y 1993, vivió hasta 2018, cuando tenía 94 años, y falleciendo tan solo siete meses y medio después que su esposa, Barbara.

El último gran político de prestigio en Estados Unidos que falleció fue Walter Mondale, vicepresidente de Jimmy Carter entre 1977 y 1981 y candidato demócrata a la presidencia en 1980. Mondale, que tenía 92 años, fue el último de muchos líderes estadounidenses en perder la vida y dejar huérfana la época política de los años 80. Biden, en cambio, ya anuncia que quiere presentarse otra vez. Tendría 82 años en caso de hacerlo, y, si saliera elegido de nuevo, terminaría su segundo mandato con 86 años.