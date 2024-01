Jamie Dornan, actor de '50 Sombras de Grey' ingresado por ataque cardiaco a causa de una oruga

En ocasiones los insectos y sus picaduras pueden causar graves dolencias e incluso, en ocasiones, la muerte: es el caso del cantante Darlyn Morais, que murió a los 28 años por la picadura de una araña. Ahora, se ha dado a conocer el susto que ha pasado el actor de 'Cincuenta sombras de Grey', Jamie Dornan, durante un viaje a Portugal.

El actor de 41 años se encontraba en un viaje en Portugal cuando tuvo que ser trasladado al hospital. Según informa su amigo con el que estaba pasando el viaje, Gordon Smart, en una entrevista concedida al podcast de la BBC 'The Good, the bad and the unexpected', Dornan notó un hormigueo en la mano y brazos izquierdos, además de una frecuencia cardiaca muy elevada. Al principio, Smart reconoce que pensaron que el malestar venía de la noche anterior, ya que ambos estuvieron de fiesta. Sin embargo, en el hotel el actor seguía encontrándose mal y aseguró que tenía las extremidades entumecidas por lo que avisaron a una ambulancia.

"Le habían rozado unas orugas procesionarias así que tuvo suerte de salir bien", comenta el presentador. Además, relata los días posteriores y alega que él también vivió algunos de estos síntomas pero que no tuvo el mismo resultado que Dornan: "soy un tipo bastante sano, pero una vez que empiezas a pensar que estás teniendo un ataque al corazón, estás bastante seguro de que te estás convenciendo a ti mismo de que estás teniendo uno". Smart cuenta que vio a Jamie Dornan conectado a un equipo médico y que éste le dijo que unos 20 minutos después de que él se fuera se le entumeció el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la derecha y que luego "se encontró en la parte de atrás de la ambulancia".

El médico llamó al amigo del actor una semana después y le dijo que lo que había pasado había sido causa de una oruga: "Resulta que en los campos de golf del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros y provocan infartos a los cuarentones. Nos habíamos rozado con orugas procesionarias peludas y hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esta. Así que ahí está mi historia; la buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga venenosa y tóxica", manifiesta.

Qué es la oruga procesionaria

La oruga procesionaria es un insecto que sale sobre todo con el aumento de las temperaturas y supone un riesgo para la salud debido a sus vellosidades llamadas tricomas. Estos "pelos" son lanzados por el insecto cuando se siente amenazado. Por tanto, no es necesario que la oruga pique, sino que lanzan sus vellosidades y esto genera irritaciones, alergias y en el peor de los casos ataques cardiacos como el de Jamie Dornan.

Si tienes contacto con este insecto o sus tricomas, hay que tener en cuenta que lo ideal es que se quiten los pelos en la zona afectada con la ayuda de unas pinzas o de cinta aislante (no usar en ningún momento las manos), lavar la zona con abundante agua, evitar rascarse o frotarse la zona, en ocasiones tomar paracetamol para aliviar la molestia y si se nota fiebre, problemas respiratorios, inflamación de la cara o lengua, entumecimiento o sufre de asma, cardiopatías o está embarazada, acudir rápidamente a un médico.

Hay que tener especial cuidado con los perros y los niños .