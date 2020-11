Italia cesa al responsable de la sanidad de Calabria tras asegurar que "la mascarilla no sirve para nada"

Pese a ser uno de los países que mejor contuvo la segunda ola del coronavirus, Italia está inmersa ahora en cifras preocupantes de contagios y muertos. En las últimas 24 horas, la Sanidad italiana ha noticiado 504 muertos y 27.354 nuevos contagios.

Una situación crítica en la que ha sido cesado Giuseppe Zuccatelli, responsable de la Sanidad de Calabria, tras asegurar que "la mascarilla no sirve para nada".

Una declaración que le ha costado el puesto tras una conversación telefónica con el ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza.

Zuccatelli ha estado desde el primer momento en el centro del huracán, tras asegurar en una conversación privada grabada en vídeo que las mascarillas "no sirven para nada".

"Las mascarillas no sirven para nada, os lo digo si queréis en inglés ¿Sabes qué es útil? La distancia. Para contagiarte con el virus, si yo soy positivo, debes besarme durante quince minutos con la lengua en la boca; si no, no lo pillas", decía en la grabación.

Mientras, Italia sufre un aumento en la presión hospitalaria mientras el ejecutivo italiano intenta verificar si sus restricciones con tres niveles (rojo, naranja y amarillo), el toque de queda desde las 22.00 a las 05.00 horas hasta el 3 de diciembre, restricción de los horarios de la restauración y cierre de cines, teatros, gimnasios o piscinas surten o no efecto.