Investigan a una madre de 15 años por matar a su bebé y tirarlo a la basura

La maternidad es muy difícil y no todo el mundo está preparado para ello, pero lo que hizo Paris Mayo parece sacado de una película de terror. Esta joven inglesa, asesinó a su hijo asfixiándole con bolas de algodón y metió el cadáver en una bolsa de basura.

Embarazo adolescente

La joven se quedó embarazada con 15 años y dio a luz en casa sin que sus padres lo supieran. El padre de Mayo estaba enfermo y tenía que estar conectado a una máquina de diálisis en la planta superior de la casa. Por eso, su madre no se separaba de él.

Mayo se quedó impactada

Después de que naciese el pequeño, Paris se quedó en shock. Entró en pánico y golpeó fuertemente en la cabeza a su hijo, generándole un gran daño en el cráneo. Aunque el bebé no murió y al percatarse de que seguía con vida, lo asfixió introduciéndole bolas de algodón en la boca. George, el hermano de Paris, llegó a casa y su hermana le pidió que no entrara en la sala de estar y le dijo que por la mañana sacase fuera de su casa la bolsa de basura. Lo que no sabía George es que la realidad era que dentro estaba el cadáver de su sobrino.

La madre revisó la bolsa

Paris no esperaba que su madre mirara la bolsa por dentro. La mujer tuvo un ataque de histeria al ver que había un bebé en el interior. Sin decir nada llamó a los servicios de emergencia afirmando que su hija había dado a luz, aunque era demasiado tarde para salvar al pequeño. Mientras, la madre de Paris le recriminaba que no le hubiese contado el asesinato y lamentaba el fallecimiento. Aseguró a los sanitarios que no sabía que estaba embarazada y que el bebé "se le había caído" al dar a luz. El hermano de Paris declaró que no tenía idea de que su hermana estuviera embarazada, pero reconoció que notó que había aumentado su tamaño y que estaba utilizando ropa más holgada.

La autopsia del niño confirmó que el bebé había muerto por asfixia después de que un trozo de algodón bloqueara su esófago. Paris ahora tiene 19 años ha negado rotundamente haber asesinado al bebé. En el juicio por este caso, que se está desarrollando y que se espera que dure unas seis semanas, Paris aseguró saber quién era el padre de su bebé, añadiendo que no quería hacerlo responsable por lo que no cuadra con sus primeras declaraciones.