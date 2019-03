Investigan a 101 sacerdotes por abusos sexuales en México

La Iglesia Católica ha admitido que 101 sacerdotes han sido procesados por delitos sexuales desde el año 2010 en México, pero no han informado de su estatus ni resultado de las acusaciones ante las autoridades civiles.

De estos 101, el único caso de un condenado por delitos sexuales en la última década es Juan Manuel Riojas Martínez, el "Padre Meño", condenado en octubre de 2018 a 15 años de prisión por un delito de violación ocurrido en un seminario en 2013.

El presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Rogelio Cabrera López, ha declarado que tienen que precisar el número exacto de casos porque el que dio "no es la última cifra" y no saben "hasta donde llega esta realidad". Cabrera ha añadido que desea que "no sea una plaga".

