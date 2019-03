Una invasión de babuinos hace la vida imposible a unos vecinos de Sudáfrica

Un grupo de babuinos se ha echado a las calles de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para asustar a los vecinos de un edificio que se vieron sorprendidos por el ataque y por sus consiguientes robos en sus casas.

Las artimañas que emplean los animales son muy variopintas y es que trepan por los edificios, se meten dentro de sus casas, les quitan las bolsas de la compra mientras caminan por la calle e incluso roban los peluches de sus hijos.

Los vecinos reconocen estar asustados por la violencia con la que se emplean y aseguran que no saben con qué defenderse ya que estos animales son una especie protegida en Sudáfrica. Hasta el momento que logren encontrar la solución, los vecinos se intentan defender de los ataques con pistolas de aire comprimido y con aerosoles de pimienta.

Los monos acuden a robar comida de las casas de los vecinos porque han encontrado la forma más cómoda de supervivencia. Normalmente, se alimentaban encontrando comida en contenedores de basura, merodeando en vertedores y en picnics, informa Daily Mail. Algunos son tan carroñeros que sabían exactamente cuando llegaban los contenedores de basura al vertedero para asaltarlos.

"Nadie entiende lo que está pasando aquí. Esto es una pesadilla", explicó una mujer del suburbio de Scarborough momentos después de que uno de ellos le robara comida a su hija. "Está completamente traumatizada. No es seguro salir de casa y nadie hace nada al respecto”, añadió.

El experto en comportamiento animal, Rachel Noser, estudió las colonias de babuinos durante 16 meses. "Los babuinos sienten el miedo y el pánico de la gente. No tienen ninguna intención de hacer daño a la gente. Solo quieren conseguir comida de alta calidad en el menor tiempo posible", explica sobre el comportamiento de los animales. "Si se olvidan de cerrar la puerta y huelen a comida, irán a buscarla. Ahorran energía al no tener que recorrer tantos kilómetros y así no se preocupan de si pueden ser comidos por un leopardo o un león".

Los babuinos son una especie protegida en Sudáfrica desde 1999. Actualmente existen alrededor de 500 babuinos que viven en 16 grupos, cada vez más aislados de sus antiguos hábitats nativos.