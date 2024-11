Interrogan a los acusados del caso Pèlicot: "Sí, he cometido una violación, pero fue mi cuerpo, no mi cerebro"

Hoy en el tribunal penal de Vaucluse, en Francia, han sido interrogados tres acusados de la violación de Gisèle Pelicot. Christian L., Charlie A. y Nizar H. niegan tener conocimiento de que Gisele estaba inconsciente durante el acto, pero no desmienten su implicación en lo sucedido. Los tres aseguran que Dominique Pelicot los engañó afirmando que ella tenía conocimiento de lo sucedido.

Charlie A., el primero en ser interrogado

Charlie A, Tenía 22 años la primera vez que fue a la casa de los Pelicot, ahora tiene 30. Y justifica sus actos afirmando que Dominique le había mentido: "Dice que su mujer estará dormida, que se hará la dormida. No dice nada más"

Describe la visita como un acto que tuvo con la pareja, afirma Dominique le llevó a la habitación donde "la luz es tenue". "Veo a una señora dormida, haciéndose pasar por dormida". Y según él este escenario él creía "que es normal".

El presidente del tribunal penal, Roger Arata, insiste con preguntas sobre el consentimiento del acto pero él responde: "Me dijeron que está fingiendo, así que creo que está fingiendo dormir".

Además afirma que él no tenía preguntas sobre lo que estaba ocurriendo: "Me dio un escenario, me dijo que ella estaría dormida. No, no tenía ninguna pregunta". Finalmente este acusado afirma que no violó a Gisèle Pelicot. Pero reconoce la "materialidad de los hechos".

Según Nizar H., eran una pareja libertina

Nizar H. fuera de reconocer los hechos afirma que Dominique nunca le dijo: "ven a violar a mi esposa, la estoy drogando". Justifica su desconocimiento de los hechos diciendo que aceptó un vaso de agua en casa de los Pelicot: "Si el tipo drogara a su mujer, uno pensaría que tendría miedo de drogarnos a nosotros. Eso nunca me ha pasado. Yo no era la persona que soy aquí, tengo los ojos rojos, un zombie".

Tras ver los vídeos donde Gisele sufre las violaciones, dice no haberla violado: "Sí, estuve allí esa noche, sí, tuve relaciones sexuales, no, no la violé. No tengo la intención de violarla. No es violación en absoluto. Nunca tuve la intención de violar a la Sra. Pelicot, en mi cabeza, lo son. una pareja libertina, me encuentro en un caso criminal".

El bombero dice que no tenía la "intención"

"Materialmente, sí, he cometido una violación, pero fue mi cuerpo, no mi cerebro. Nunca tuve la intención", afirma Christian. Mientras el abogado de Gisele lo interroga, se indigna y pregunta de forma retórica: "¿De verdad creen que aceptaría una propuesta como 'ven a mi casa, viola a mi mujer a la que he drogado, y te filmo'? ¿Creen que soy tan idiota como para aceptar eso?".

Reconoció la existencia de un perfil llamado 'A son insu' (Sin que ella lo sepa) en el que el usuario comentaba que drogaba a su esposa y la entregaba a desconocidos en áreas de servicio de autopistas. Pero, según él, Dominique contactó con él con un "perfil de pareja".

Además, durante el interrogatorio hace hincapié en que "es mi cuerpo, no mi cerebro. Es difícil para mí decir una estupidez y negar lo que es visible en la pantalla. Sólo llevo 45 meses pensando en esto". Pero el bombero afirmó haber sido informado de que Gisèle Pelicot había tomado una "pequeña pastilla para dormir" para "desinhibirse".

Según él no había sumisión, pero bajo custodia policial, Christian confirmó haber violado a la señora Pelicot de nuevo: "Me retiré cuando la mujer se movió y su marido le volvió a poner el edredón para que ella no se diera cuenta de mi presencia".

El bombero afirmó haber sido engañado por Dominique: "Sí, tengo un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza. No es normal que le hayan hecho eso". Christian L. también está siendo juzgado por posesión de pornografía infantil.

¿Qué dice Dominique Pelicot?

Frente a las declaraciones de Christian L. Dominique intenta hacer una reflexión moral: "Ya no estamos en la Edad Media, el libertinaje, yo también lo he hecho. La regla ya no es como antes. Hoy es la mujer la que decide, es la mujer la que dice sí o dice no". Una reflexión que al parecer ha llegado tarde para el hombre que drogó a su esposa y permitió que la violaran durante 10 años.

El lunes continuará el interrogatorio de los acusados, los siguientes en declarar son Philippe L., Nicolas F., Boris M., Joseph C. Este último es el único procesado por agresión sexual.

