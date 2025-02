Los intereses de Estados Unidos y Rusia en Ucrania: el 50 % de los recursos naturales y una parte del territorio

Los representantes de Estados Unidos y Rusiase sentaron a negociar juntos por primera vez en tres años. La cumbre permitió relanzar las relaciones entre ambos gobiernos que estaban rotas desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Además ha sentado las bases par aun posible acuerdo de paz en Ucraniana en una reunión sin Ucrania.

El portavoz del Kremlin no se esconde: "El ambiente es de negocios". Con esta declaración, Rusia deja claro que la reciente reunión en Riad entre Moscú y Washington no es solo un ejercicio diplomático, sino un reparto estratégico de intereses en Ucrania. Estados Unidos, junto con Rusia, busca estabilizar el conflicto y avanzar hacia elecciones en Ucrania. La intención oculta tras este proceso es reemplazar a Volodímir Zelenski por un líder más afín a los intereses de ambas potencias. En la cumbre, en la que Kiev no ha tenido representación Kiev, se han esbozado los términos de un posible alto el fuego.

Intereses de EEUU y Rusia

Los intereses de Rusia son claros: el control de una quinta parte de Ucrania, especialmente la región del Dombás, y el fin del bloqueo internacional que asfixia su economía. Por su parte, Donald Trump también tiene su mirada puesta en los recursos ucranianos. Fuentes cercanas indican que el mandatario estadounidense busca recuperar inversiones en petróleo, gas y tierras raras. Trump ha aludido a esos minerales como una posible contraprestación por la ayuda prestada, que eleva a 500.000 millones de dólares.

Respuesta de Zelenski

"No es una conversación seria", ha sentenciado Zelenski, mostrando firmeza ante lo que considera una imposición externa. Ha avisado de que no buscará garantías a toda costa, entre otras cosas porque no está dispuesto a "vender" Ucrania y algunos de sus principales activos, en pleno debate con Washington sobre el potencial aprovechamiento de las tierras raras.

De esta forma, Zelenski ha mostrado su rechazo a un primer borrador presentado por Estados Unidos y que concedía al país norteamericano el control de la mitad de estos materiales. "Estoy protegiendo Ucrania", ha esgrimido en esta materia. Pero Zelenski ha aseverado que no puede haber "una conversación" si se plantean estas cifras, pese a que esté "agradecido" a Washington.

Segunda Mini cumbre en Europa

Mientras tanto, en Europa se teje otra estrategia. Emmanuel Macron ha convocado en París una segunda mini cumbre, donde Justin Trudeau, primer ministro canadiense y adversario político de Trump, es uno de los invitados destacados. En este encuentro, los líderes europeos buscan coordinar su respuesta ante este incipiente reordenamiento global, donde Rusia y Estados Unidos parecen trazar los nuevos límites del poder internacional.

