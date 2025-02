Zelenski responde a Trump acusándole de estar en "una burbuja de desinformación" antes de reunirse con el enviado especial de Estados Unidos

Donald Trump "vive en una burbuja de desinformación" afirma en una rueda de prensa el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Esta declaración surge tras dar por verdaderas algunas tesis difundidas por el gobierno ruso, como el índice mínimo de popularidad del ucraniano que lo sitúa en un porcentaje muy por debajo del real.

El pasado martes, se celebró en Riad (Arabia Saudí) la primera reunión entre Rusia y Estados Unidos, desde 2022, donde habrían acordado nombres para las negociaciones del fin de la guerra. En esta, Trump criticó a Zelenski alegando que el país lleva seis años sin convocar elecciones y lo culpa de la continuidad del conflicto ya que, después de tres años, pudieron haber llegado a un acuerdo para ponerle fin.

"He escuchado 'oh, no hemos sido invitados'. Bueno, habéis estado allí tres años, deberíais haberlo terminado... Nunca deberíais haberlo empezado. Podríais haber llegado a un acuerdo", declaraba Trump a la queja de presidente ucraniano de no haber sido invitado a las conversaciones con Rusia.

El republicano afirma que el ucraniano tiene un 3% de popularidad en su país. Sin embargo, ha desmentido los datos del estadounidense y ha apuntado que su porcentaje ronda el 58%: "Lamentablemente, el presidente Trump, con todos los respetos, vive en un espacio de desinformación". En la misma línea ha anunciado que próximamente se divulgarán los sondeos sobre la imagen de los líderes mundiales.

El jefe de Estado de Ucrania, lamenta que en la reunión en Arabia no se trataran temas como los prisioneros de guerra o los bombardeos su país. Además, reprocha a Trump la ayuda que ha ofrecido a Putin "sacándolo de su aislamiento", beneficiando a los rusos que podrían ser "considerados como una víctima".

Aunque remarca que hasta los rusos saben que las verdaderas víctimas del conflicto son los ucranianos. "Es una guerra de Putin contra nosotros. Todo el mundo lo entiende, hasta quienes son leales a Rusia", subraya Zelenski.

