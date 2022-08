Se incendia un ferry con 300 personas a bordo frente a las costas de Suecia

Un ferry que transportaba numerosos automóviles ha sufrido un incendio frente a las costas de Suecia, informan fuentes locales. El incendio del citado transporte se ha producido en el Mar Báltico y se sabe que hay al menos 300 personas a bordo. Las autoridades ya luchan por apagar el fuego, antes de que se propague a zonas más complicadas de sofocar en el barco, y que está generando dificultades para poder evacuar a todas las personas que hay a bordo.

A la espera de confirmación oficial, no hay víctimas mortales ni heridos. Las autoridades tratan de apagar las llamas mientras piden ayuda para que se puedan sofocar a la mayor brevedad, en un ferry de una elevada magnitud. El transporte, que lleva varios automóviles dentro, se habría incendiado después de que el neumático de un coche empezara a arder, aunque la confirmación de esta hipótesis, la primera dada por las autoridades, no es oficial aún.

Se cree que el incendio ha tenido lugar en el almacén de los vehículos, donde no tiene acceso ninguno de los pasajeros, solo el personal del ferry. La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, se encuentra ahora mismo reunida con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, por lo que aún no se ha pronunciado sobre el incidente. No obstante, el Gobierno sueco permanece atento a la evolución de los acontecimientos.

Llamada a todas las autoridades para apagar el fuego

Según las informaciones que van llegando a cuentagotas, las autoridades del ferry habrían pedido toda la ayuda posible para sofocar las llamas antes de que se extienda a todo el transporte. Se sabe que es un transporte que tiene capacidad para aproximadamente 950 personas, por lo que el ferry estaría ocupado aproximadamente al 30 %. La Sociedad de Salvamento Marítimo y la Guardia Costera sueca están ya trabajando en las labores de extinción para evitar mayores daños, señala el medio sueco 'Aftonbladet'.

Entretanto, Noruega también ha puesto a su disposición los medios que requiera Suecia para poner a salvo a todos los tripulantes del ferry, a la espera de que se confirme el estado actual del incendio y tanto los daños materiales como los personales, en caso de que hubiera algún herido.