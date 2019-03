Ian Lin, el 'pequeño Mozart' que nació con severos problemas de audición

Ian Lin tiene solo ocho años pero lleva cinco tocando el piano, pero lo que hace más excepcional su talento es que con 6 meses no oía nada.



"Un día el médico me preguntó por su audición. No estaba segura asi que probamos haciendo ruido y nos dimos cuenta de que estaba sordo", explica su madre. Afortunadamente, su oído fue recuperándose poco a poco y el mundo de la música no se ha perdido a este gran talento.



"Ahora tengo audición, y unas verdaderas buenas orejas que escuchan perfectamente", explica risueño.

El pasado 21 de diciembre ofreció un recital navideño en una residencia de ancianos, incluyendo temas como "Noche de paz", "Ave Maria" y una de sus propias composiciones.