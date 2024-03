Los hutíes lanzan un ataque con 37 drones en el mar Rojo, el mayor en cinco meses

Los rebeldes hutíes chiíes de Yemen han atacado con varios misiles navales y 37 drones contra buques mercantes y barcos militares de Estados Unidos en el mar Rojo y el golfo de Adén.

El portavoz de los hutíes, Yehya Sarea, dijo que el grupo atacó "con varios misiles navales adecuados el buque estadounidense 'PROPEL FORTUNE' en el golfo de Adén", y en una segunda operación "atacó varios destructores de buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo y el golfo de Adén con 37 drones".

Este ataque es la mayor operación de este tipo del grupo proiraní desde que empezó la guerra en Gaza hace cinco meses. Como respuesta, el ejército estadounidense ha anunciado el derribo de 15 aviones no tripulados que la insurgencia hutí de Yemen había utilizado.

El ataque hutí ha venido precedido de 24 horas de nuevas hostilidades, según el Mando Central estadounidense (CENTCOM), comenzando por un asalto internacional lanzado "aproximadamente a las 09.50 horas (hora de Saná) del viernes contra dos misiles antibuque montados en camiones de dos terroristas hutíes respaldados por Irán en áreas de Yemen controladas por los hutíes".

Después, sobre las 15.55 horas del mismo viernes, también hora de la capital yemení, el CENTCOM indicó que las milicias hutíes dispararon "dos misiles balísticos antibuque desde Yemen hacia el Golfo de Adén contra el 'M/V Propel Fortune', un buque operado y con bandera de Singapur".

No obstante, ha explicado el Mando Central, "los misiles no han impactado el buque" y "no se han reportado heridos ni daños" en un ataque confirmado también por el portavoz hutí.

Meses de ataques

Desde el 19 de noviembre pasado han lanzado decenas de ataques contra buques mercantes en el mar Rojo y el mar Arábigo, así como hacia Israel, en represalia por la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Los portavoces del grupo han reiterado en varias ocasiones que los bombardeos que EE.UU y el Reino Unido lanzaron en las últimas semanas contra sus posiciones para proteger la navegación no les disuadirán de continuar sus operaciones militares en la región. Sus ataques con misiles y drones se han intensificado en las últimas semanas tras ser clasificados por Washington como grupo terrorista.

El máximo líder de los hutíes, Abdelmalek al Hutí, amenazó el jueves con "nuevas sorpresas", tras afirmar que su grupo ha lanzado un total de 96 ataques con misiles balísticos y drones contra 61 navíos en los últimos cinco meses, tras el inicio de la guerra en Gaza la segunda semana de octubre pasado.

¿Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen?

Los hutíes son una facción de la minoría musulmana chiita de Yemen, los zaidíes. Esta rama del islam chiíta representa alrededor del 40% de la población yemení y se sentían marginados y oprimidos por el régimen autoritario del expresidente Ali Abdullah Saleh. Por eso, en la década de 1990, se rebelaron contra el gobierno de Saleh acusándolo de corrupción y de favorecer a los suníes. El movimiento tomó el nombre de su fundador, Hussein al Houthi, y también se autodenomina Ansarolá o los Partidarios de Dios.

El grupo armado controla actualmente la mayor parte del territorio yemení y la mayoría de su población, pero se enfrentan a una grave crisis humanitaria debido al bloqueo aéreo y naval impuesto por la coalición árabe. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra han fracasado hasta ahora, ya que ninguna de las partes está dispuesta a ceder.