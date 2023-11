El mayor hospital de Gaza se queda sin electricidad y provoca la muerte de los primeros pacientes

Las fuerzas israelíes han lanzado nuevos ataques aéreos contra varios hospitales y una escuela en la Franja de Gaza. En las últimas horas, Israel ha intensificado los ataques, sobre todo cerca del hospital Al Shifa, donde se cree que están los túneles de Hamás. Uno de los últimos ataques impactó en la entrada y causó la muerte de 13 personas.

La Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza ha informado de que los tanques israelíes rodean "hospitales infantiles, oftalmológicos y de salud mental de Al Rantisi y Al Naser desde todas las direcciones". "Miles de pacientes, personal médico y personas desplazadas están atrapados dentro de los hospitales sin agua ni alimentos y expuestos a la muerte en cualquier momento", han indicado.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado la "situación catastrófica" provocada por los ataques israelíes. "En las últimas horas, los ataques contra el hospital Al Shifa se han intensificado dramáticamente", han informado en X, antes Twitter. La ONG insiste en su llamamiento a detener los ataques contra los hospitales. Sin embargo, actualmente aseguran no poder evacuar. "Hay un paciente que necesita cirugía. Hay un paciente que ya está dormido en nuestro departamento. No podemos evacuarnos nosotros mismos y a estas personas", ha asegurado Mohamed Obeid, un cirujano citado por MSF.

MSF asegura estar "extremadamente preocupada por la seguridad de los pacientes y del personal médico". Además, subraya que nopuede comunicarse con ningún miembro de su personal dentro del hospital Al Shifa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró "extremadamente perturbada" por los ataques y señaló que al menos 20 hospitales en el enclave han quedado fuera de servicio. Desde la OMS creen que en el hospital se encuentran unas 50.000 personas, entre personal sanitario, enfermos y civiles desplazados.

Actividad suspendida por falta de luz

El hospital es el mayor complejo médico de la Franja. El Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de que este sábado han agotado sus reservas de combustible y que no disponen de generadores de electricidad. "Este es el momento del que habíamos estado alertando al mundo", ha dicho el viceministro de Sanidad de la Franja, Yusef Abu Alreesh.

La situación mantiene a numerosas personas atrapadas, entre ellas 37 bebés en incubadoras, en la incertidumbre después de que la actividad haya quedado suspendida por falta de electricidad. El director del hospital, Muhamad Abu Salmiya, ha confirmado que en las últimas horas ha muerto un bebé que estaba en una incubadora y un joven ingresado en cuidados intensivos. Sin posibilidad de contacto con el mundo exterior, "estamos a varios minutos de la muerte", ha lamentado.

En esta misma línea, señalan que debido a la ausencia de telecomunicaciones los médicos no pueden contactar con los diferentes hospitales.

Qatar acusa a Israel de cometer una masacre

Save the Children también ha exigido el cese de los ataques contra escuelas y hospitales en Gaza. "Los hospitales y las escuelas no pueden ser campos de batalla, y los niños y las niñas no pueden ser objetivos", ha reivindicado el director de la ONG, Jason Lee, en un comunicado. Lee ha denunciado, además, que "en Gaza, las escuelas, los hospitales y los niños son atacados a diario", sin tener en cuenta que tanto hospitales como escuelas sirven como refugio para pacientes.

Qatar ha acusado a Israel de tener una "clara intención" de cometer una masacre en el mayor hospital del enclave. Considera que los recientes ataques en los alrededores y contra un edificio con clínicas del hospital son "el preludio de un ataque" contra el Al Shifa.

La intensificación de los ataques israelíes coincide con la celebración en ArabiaSaudí de una cumbre extraordinaria de países árabes e islámicos para alcanzar una "posición colectiva unificada". En ella, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha asegurado que la única forma de detener la guerra en la franja de Gaza es mediante "el establecimiento de un Estado palestino" independiente.

El balance de muertos en Gaza desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás asciende a 11.078, de los que 4.506 son menores de edad. Israel, en cambio, rebajó la cifra de muertos en el ataque de Hamás a 1.200 de los 1.400 que afirmaba desde hace semanas.