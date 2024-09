Un hombre gana la lotería por segunda vez en un año y regala el premio: "Nunca olvidaré de dónde vengo"

El alemán Kursat Yildirim saltó a la fama el pasado septiembre cuando, tras convertirse en millonario tras tocarle la lotería, confesó que no era feliz porque no tenía una mujer con la que compartir el premio. Ahora, casi un año después de su golpe de suerte, Kursat ha vuelto a captar la atención de todos. La suerte no para de sonreír a este extrabajador del sector del acero de Dortmund. Ahora, ha conseguido cinco aciertos en una rifa y ha ganado 2.684,90 euros.

Pero Kursat, muy satisfecho económicamente después de su primer premio, ha decidido que no necesita ese dinero y que va a regalarlo. Sin embargo, la identidad del receptor o receptora todavía no ha sido revelada.

Así es Kursat Yildirim

El pasado 24 de septiembre, a Kursat Yildirim le tocó la lotería y se embolsó de golpe casi 10 millones de euros, pero él es un alemán con orígenes humildes. "Nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora, nunca me convertiré en una persona arrogante", aseguró ante la prensa en el momento en el que recibió el premio.

El gesto de regalar más de 2.600 euros parece apoyar esas palabras. Sin embargo, lo de su arrogancia es cuestionado por algunos ya que Kursat ha invertido buena parte de su fortuna en coches de lujo, como un Ferrari 448 Pista V8 o un Porsche Turbo S Cabriolet. Además, posee capital inmobiliario en varias ciudades de Alemania y también en Estambul. Aunque, por contra, ha financiado y rodado un documental de televisión en África y también ha participado en proyectos de la asociación 'Dortmunder Tafel', que se dedica a servir comidas a los más necesitados.

Probabilidad de que te toque la lotería

Las posibilidades de que te toque la lotería son muy bajas. El experto en juegos Francisc Csiki calcula que la probabilidad de ganar es, concretamente, de 1 entre 139.838.160. Aunque se trata de una cuestión de suerte, este experto recientemente desveló al diario 'The Sun' cuáles son los 'trucos' que se pueden usar para aumentar esa probabilidad de que toque la lotería.

En muchas ocasiones, el comprador elige números que son especiales para él o que le recuerdan a algún momento clave en su vida. Sin embargo, Csiki no lo recomienda. "Puede pensar que esos números son muy personales para usted, pero existe una gran posibilidad de que comparta sus números de la suerte con miles de jugadores", argumenta el experto al diario. "Además, los números de la suerte, las fechas de nacimiento u otras combinaciones similares suelen cubrir un pequeño abanico de posibilidades (...) Básicamente, estás reduciendo tus posibilidades de conseguir la combinación adecuada", añade.

Para él, lo ideal sería escoger dígitos dobles superiores a 31 porque de esa forma, "no estarán incluidos aquellos que elijan su número de cumpleaños". Además, los números que tienen más probabilidades de aparecer en un sorteo de lotería, y son 21 y 23, según cita a un análisis de 'Arin Zargarian' de 2020.

