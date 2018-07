Hollande anuncia que no se presentará de nuevo a las elecciones francesas

El presidente de Francia, el socialista François Hollande, anunció que no se presentará como candidato a la reelección en las presidenciales de abril y mayo de 2017. Hollande, de 62 años, hizo este anuncio en una declaración en el Elíseo.

"Soy consciente del riesgo actual de emprender un camino que no reúna el apoyo suficiente, así que he decidido no ser candidato para renovar mi mandato presidencial", ha dicho el jefe de Estado en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio del Elíseo.

Es la primera vez en la historia de la V República francesa, que arrancó en 1958, que un presidente renuncia a encadenar un segundo mandato. Charles de Gaulle, François Mitterrand y Jacques Chirac lograron ampliar su encargo presidencial y Valéry Giscard d'Estaing y Nicolas Sarkozy lo intentaron pero fueron derrotados.

La mayoría de los ministros han reaccionado, a través de las redes sociales o mediante comunicado, para agradecer al presidente saliente sus esfuerzos y valorar que sepa dar un paso atrás. "Una decisión digna y valiente", ha considerado el titular de Exteriores, Jean-Marc Ayrault. Incluso sus oponentes han reconocido el gesto.

El candidato de Los Republicanos, François Fillon, ha aplaudido la "lucidez" de Hollande, pero le ha reprochado su "fracaso" como presidente. "Estos cinco años han dado lugar al caos político y a la decadencia del poder", ha criticado.