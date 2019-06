En los últimos días el recuerdo de Aylan Kurdi volvió a las mentes de todo el mundo después de aparecer una impactante fotografía que ponía de manifiesto el drama de la inmigración.

La imagen de la tragedia mostraba a un padre, Óscar Martínez, abrazado a su hija de dos años, Angie Valeria, a orillas del río Bravo, en la frontera de México con Estados Unidos.

Rosa Ramírez, la madre del protagonista de esta desgarradora historia, recuerda a su hijo y su nieta a 1.600 kilómetros del lugar de la tragedia.

Meses antes de que la corriente se llevara a Óscar y a Angie, Rosa trataba de convencerles para que no siguieran adelante con la idea de viajar a Estados Unidos: "Como madre, no quieres que tus hijos estén lejos, pero... la idea de irse se había metido en sus cabezas", lamenta.

Según recoge la CNN, Óscar trabajaba en la cocina de una pizzería y tanto él como su familia vivía con Rosa. Querían tener su propia casa, cuenta la mujer, que explica que eso "fue lo que los motivó".

La última vez que Rosa pudo hablar con su hijo fue unos días antes de la tragedia. Óscar le contó que habían estado en México y que todo iba muy bien, pero la realidad era otra. Tal y como recoge CNN, la situación en Matamoros, la ciudad fronteriza donde la familia esperaba para poder entrar a Estados Unidos, eran más difíciles.

Allí más de 2.000 inmigrantes esperaban "en condiciones de hambre y hacinamiento", lo que llevó a Óscar y su familia a buscar una solución desesperada: cruzar el río para llegar a Estados Unidos.

La otra protagonista de esta historia es Tania Vanessa Avalos, la esposa de Óscar y madre de Angie. La joven de 23 años y superviviente de esta tragedia ha vuelto a su país, donde espera los cuerpos de su hija y su marido.

Nada más regresar a El Salvador, la joven hizo un llamamiento a la población de su país para que no emprendieran el peligroso viaje a Estados Unidos sin documentos: "No pongan en riesgo sus vidas y la de sus hijos, no confíen en traficantes de personas que solo buscan su propio beneficio y que en muchas ocasiones no cumplen con las promesas que hacen".

Donald Trump: "Con un muro levantado, se habrían salvado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el padre y la hija ahogados en el río Bravo cuando intentaban cruzar la frontera sur del país desde México seguirían vivos si el muro que planea terminar de levantar su muro de separación. "Con un muro levantado, cosa que tendríamos que haber hecho por las malas, ese padre y su hermosa hija se habrían salvado. Habrían pensado que era demasiado difícil entrar aquí y no se habrían atrevido. Habríamos salvado muchas vidas", ha declarado Trump durante la rueda de prensa, recogida por el portal The Hill.