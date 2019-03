Mohamed Abdeslam, un hermano de Salah Abdeslam sobre quien pesa una orden internacional de detención por su presunta implicación en los atentados de París, dijo hoy que no sabe donde está su pariente, al tiempo que negó cualquier implicación en esos ataques terroristas.

"No sabemos donde está actualmente", señaló Mohamed en declaraciones a la prensa tras haber sido liberado sin cargos tras dos días detenido por las autoridades belgas, al tiempo que aseguró que "en ningún caso él ha estado vinculado" a los ataques del pasado viernes en París.

También señaló que es empleado del ayuntamiento del municipio de de Molenbeek (oeste de Bruselas) desde hace más de diez años. "Mucha gente me conoce en el ayuntamiento, y saben de lo que soy capaz y de lo que no", sostuvo Abdeslam, quien al ser preguntado por dónde estuvo la tarde del viernes, respondió que tenía una coartada y que por eso la jueza le puso en libertad sin cargos, al tiempo que incidió en que no había elementos para retenerle durante más tiempo.

"Somos una familia normal, que nunca hemos tenido ningún problema con la justicia. Hay que comprender que pese a la tragedia, mis padres están bajo estado de shock. Estamos muy afectados por lo que ha pasado, lo hemos visto en la televisión como ustedes", continuó. "Nunca hubiéramos pensado que uno de nuestros hermanos podía estar relacionado con este atentado. Pensamos en las víctimas, en las familias de las víctimas", añadió.

Mohamed dijo no haber notado nada extraño en la actitud de sus dos hermanos presuntamente involucrados en los ataques terroristas: Salah -en paradero desconocido- e Ibrahim, uno de los terroristas suicidas de París. "Absolutamente nada. Dos hermanos con comportamientos normales", afirmó Mohamed, que también subrayó que Salah aún no ha sido escuchado por la justicia, que aún se desconoce lo que pasó realmente y recordó que él mismo estuvo "detenido y casi acusado".

"Con las tensiones actuales, no sabemos si se atreverá a entregarse a la justicia", admitió Mohamed, que indicó desconocer que Salah estaba en París el pasado viernes.