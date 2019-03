Muere un soldado ucraniano tras un ataque a una base militar en Simferopol

Un soldado ucraniano ha muerto y un capitán ha resultado herido durante un ataque cometido contra una base militar en Simferopol, la capital de Crimea, según ha informado un portavoz militar, Vladislav Selezniov. El portavoz ha dicho que no está claro quién ha cometido el asalto, aunque ha descrito a los atacantes como "fuerzas desconocidas, completamente equipadas y con las caras cubiertas".



Soldados ucranianos habían denunciado previamente que estaban siendo atacados por fuerzas rusas y que un militar había resultado herido "en el cuello y la clavícula", según informó la agencia Interfax, que citaba a un portavoz militar ucraniano. "Ahora estamos atrincherados en la segunda planta. El cuartel general ha sido tomado y el comandante ha sido capturado. Quieren que entreguemos nuestras armas, pero no pretendemos rendirnos", relató.



"Nos están invadiendo. Hay unas 20 personas aquí y unas diez o quince más, incluidas mujeres", declaró un militar no identificado al Canal 5 de televisión. "Uno de nuestros oficiales ha resultado herido durante el ataque, alcanzado en el cuello y en el brazo", afirmó.



Ucrania no acepta la anexión de Crimea a Rusia

El presidente interino ucraniano, Alexandr Turchínov, aseguró en un mensaje a la nación que Crimea "es y será territorio de Ucrania". "El conflicto (con Rusia) ha dejado de ser político y ha pasado a la esfera militar", indicó por su parte el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk.

De hecho, el Ministerio de Defensa de Ucrania autorizó el uso de armas a sus militares emplazados en la rebelde autonomía de Crimea. Esta decisión se ha tomado después de la muerte del suboficial ucraniano S. Kakurin durante el asalto de tropas presuntamente rusas a una unidad militar de cartografía en Simferópol. El Ministerio de Defensa explica que el soldado murió de un disparo en el corazón, mientras que otros dos militares ucranianos resultaron heridos en el ataque.

"Los agresores iban con uniformes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa sin distintivos y armados con fusiles de asalto y un rifle de francotirador", agrega la nota. El comandante de la unidad, coronel Andréi Andriushin, habría sido retenido por los asaltantes para obligarle a pasarse de bando, según las autoridades ucranianas. De acuerdo con el portavoz del Ministerio del Interior ucraniano en Crimea, Vladislav Selezniov, "todos los militares (de la base) fueron arrestados y les quitaron los documentos y el dinero. Les sacaron, les formaron y les desarmaron".

El jefe del Gobierno ucraniano informó de que se ha puesto en contacto con los ministros de Defensa de Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, como países firmantes del Tratado de Budapest que daba garantías de la soberanía e integridad territorial de Ucrania después de que Kiev se desprendió de su arsenal nuclear. "Sólo se puede dar una calificación a lo sucedido hoy en Moscú. Es un asalto de magnitud internacional, cuando con ayuda de tropas y armas asaltan otro país", afirmó.

Agregó que "Rusia se ha aislado hoy de toda la comunidad internacional, y la violación del derecho internacional conllevará consecuencias políticas y diplomáticas". "Nuestros socios occidentales han comenzado una primera fase de sanciones contra Rusia. Nosotros estábamos por una solución pacífica", resaltó Yatseniuk. A su vez, Turchínov anunció que él y Yatseniuk se dirigirán al puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



"Informaremos al pueblo de Ucrania de las decisiones sobre nuestras próximas acciones. Hoy no debe haber pánico. Lo que necesitamos es concordia y unidad. Con nosotros están la verdad, Dios y Ucrania", concluyó el mandatario.



Rusia da luz verde a la anexión

El presidente de Rusia, el primer ministro de Crimea, Serguéi Axiónov; el jefe del Parlamento, Vladímir Konstantínov, y el jefe de la ciudad de Sebastopol, Alexéi Chali, que se integrará en Rusia como ciudad federada, suscribieron el acuerdo en el Kremlin.



Tras la firma, tanto Crimea como Sebastopol, donde tiene su base la Flota del Mar Negro, se convirtieron automáticamente en sujetos de la Federación Rusa. Crimea tiene unos dos millones de habitantes, de los cuales cerca del 60% es ruso, 24% ucraniano y 12% tártaro.