El grito desesperado de un niño de 5 años abandonado en la frontera de México y Estados Unidos: "No te vayas"

La imagen tiene lugar en la frontera de México y Estados Unidos. Un niño de solo 5 años grita desesperado al ser abandonado, "no te vayas, no, no". En plena noche, muy asustado, sin soltar su oso de peluche y moviendo la mano, pide ayuda a la mujer que se marcha y le deja allí solo, en el lado estadounidense. Los traficantes de migrantes esperaban que los padres del niño lo recogieran.

Los gritos del menor

Sus gritos alertaron a una patrulla fronteriza que subió al pequeño a una camioneta para ponerlo a salvo. Lamentablemente, es una imagen que se repite. Son hechos son recurrentes, solo en abril 17.000 menores no acompañados fueron hallados en la frontera de México con Estados Unidos.

El vídeo está grabado con un móvil. El niño de 5 años llora pidiendo ayuda justo después de que un hombre y una mujer lo cruzaran de México a Estados Unidos. El menor fue caminado a través de una parte poco profunda del Río Grande entre Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas.

En la grabación se escucha al niño llorando y gritando: "¿A dónde vas? Aquí. No, no, no. No te vayas". Los oficiales de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos llegaron al lugar, atendieron al pequeño y lo acercaron a la estación de policía más cercana.

No está claro si el niño de 5 años ha podido reunirse con su familia. Es el último capítulo de una crisis migratoria que ha ido aumentando de intensidad gradualmente durante los últimos 12 meses bajo la administración del ex presidente Donald Trump y su sucesor, el presidente estadounidense Joe Biden.