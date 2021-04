Gerardo Álvarez sobre la ola de coronavirus en India: "No quiero ni imaginar si se acaban las reservas de oxígeno"

En la India necesitan frenar la expansión del coronavirus. Necesitan oxígeno y la Fundación Vicente Ferrer ha lanzado la campaña 'Oxígeno para la India'. Los expertos analizan lo que está sucediendo en India en los últimos días, el incremento de casos es llamativo y el número de contagiados e ingresos no para de aumentar.

Los expertos, como Gerardo Álvarez, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Bathalapalli, en India, no lo tiene claro. "No está claro que sea responsable del incremento increíble de casos en la India. Peor no podemos vencer a este virus si dejamos que el coronavirus se desarrolle libremente porque cuantas más personas se infecten, más posibilidades tiene el coronavirus de mutar. Hay que eliminar estos focos en todas las partes del mundo, cerrar aeropuertos es importante, pero lo clave es frenar el coronavirus a nivel mundial.

Un tsunami de coronavirus, más que una ola

Esta ola es totalmente distinta a las anteriores. En el hospital tardamos tres meses en llenar las camas del hospital en la primera ola. Ahora ha sido como una ola, como un tsunami que se ha llevado por delante todo el sistema sanitario indio y se ha disparad en días. Se ha dado un crecimiento exponencial rapidísimo y preocupante.

Ahora mismo, lo urgente es intentar salvar la vida de las personas, de los pacientes que necesitan oxígeno y no lo tienen. Es algo dramático, en nuestro hospital estamos ya con todas las reservas al mínimo y no me quiero imaginar cuando se acaben todas las reservas, algo que puede pasar, y todos nuestros pacientes se queden sin oxígeno. Algo que ha pasado en otros hospitales de la India.

Desde la Fundación Vicente Ferrer hemos querido ayudar lanzando la campaña 'Oxígeno para la India', un SOS desesperado contra el coronavirus para ayudar a la población desde la Fundación Vicente Ferrer".

Gerardo Álvarez es el director de Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Bathalapalli, en India.