Extraen una gran bola de pelo petrificada del estómago de una niña china de 10 años

Es una niña china y se llama Niniu. Está esperando a ser operada y su madre le cepilla el pelo con cariño. No es sólo un gesto: es que el cabello es su problema: no ha dejado de comerlo desde niña. "Cuando estaba en segundo curso solía enrollarse el pelo en el dedo y arrancárselo, pero no pensábamos que se lo estaba tragando", asegura su madre.

El hecho es que ahora, con 10 años, tiene una enorme bola de pelo en su estómago semipetrificada que los médicos tienen que extraer. "Cuando le hicimos una grastroscopia creímos que tenía 9 centímetros de diámetro. Intentamos extraerlo y fue muy difícil porque en realidad tenía 23 centímetros y casi recubría las paredes del estómago", afirma uno de los médicos que extrajo la bola de pelo.

En realidad, se trata de una enfermedad llamada tricofagia, muy común sobre todo en los niños, que comienzan a adquirirla cuando se chupan el dedo de bebés. Se puede parecer a las famosas bolas de pelo de los gatos, pero en los humanos es muy peligrosa. Se puede detectar con las primeras molestias estomacales. Para Niniu, ha acabado su sufrimiento. Ya no vomitará más ni padecerá. Su cabello sólo la hará más bella.