Estos son los países más seguros del mundo si estalla una tercera guerra mundial

Mientras algunos territorios, como Suiza, mantienen una neutralidad histórica que los aleja de las grandes disputas internacionales, otros, como Estados Unidos, continúan implicados en escenarios bélicos ajenos.

En este contexto incierto, el Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics and Peace, analiza factores clave como la estabilidad política, la seguridad interna, la neutralidad internacional o la autosuficiencia para elaborar un ranking de los países más seguros del mundo si estallara una guerra mundial.

¿Por qué Islandia sería uno de los refugios más seguros del planeta?

Islandia encabeza la lista de países más seguros del mundo. Su ubicación geográfica, aislada en el Atlántico Norte, su población reducida y su política exterior basada en la neutralidad la convierten en un refugio ideal en caso de conflicto global.

No tiene ejército propio

Registra una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo

Es prácticamente autosuficiente gracias a la energía geotérmica

Todo esto sitúa a Islandia como uno de los destinos más protegidos ante una crisis internacional

¿Qué hace que Nueva Zelanda sea tan segura en un escenario de guerra mundial?

Nueva Zelanda aparece año tras año entre los países más pacíficos y estables del planeta. Su ubicación en el extremo sur del Pacífico es una ventaja clave que la convierte en un ‘refugio’ alejado de las grandes rutas estratégicas y de los focos de tensión.

Además, cuenta con

Un sistema político estable

Recursos naturales abundantes

Una población dispersa pero bien conectada

Una larga tradición de neutralidad

¿Por qué Suiza sigue siendo ejemplo mundial de neutralidad y seguridad?

Suiza es el símbolo universal de la neutralidad. Lleva más de dos siglos sin participar en una guerra y su política exterior está diseñada para evitar cualquier implicación militar.

No solo evita conflictos, sino que también está preparada para resistirlos gracias a:

Una geografía montañosa que actúa como barrera natural

Una economía sólida

Una red de refugios civiles que es de las más extensas del mundo

¿Qué convierte a Bután en uno de los lugares más tranquilos del mundo?

Este pequeño país budista es de los más pacíficos del planeta. Se mantiene al margen de las tensiones internacionales gracias a varios factores.

Su ubicación entre montañas

Su población reducida

Su política de aislamiento voluntario

Además, Bután prioriza el bienestar social por encima del crecimiento económico y mantiene relaciones diplomáticas limitadas, lo que reduce su exposición a conflictos externos. Es, literalmente, un ‘oasis de tranquilidad’.

¿Por qué Canadá sería un destino seguro si estallara una guerra mundial?

Canadá combina varios aspectos clave para ocupar puestos altos en el ranking de países seguros en caso de conflicto internacional:

Estabilidad política

Vastos recursos naturales

Una enorme extensión territorial

Autosuficiencia energética

Baja densidad de población

Aunque está cerca de Estados Unidos, su política exterior moderada y su geografía diversa ofrecen múltiples zonas de refugio en caso de crisis global.

¿Qué otros países destacan como los más seguros del mundo?

El Global Peace Index también sitúa en los primeros puestos a Irlanda, Austria, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia. Todos ellos comparten factores muy importantes.

Baja criminalidad

Instituciones fuertes

Alta cohesión socia.

Buena gestión política

Escasa participación en conflictos internacionales

Actualmente son países seguros y están preparados para resistir escenarios extremos

¿Y qué posición ocupa España en este tipo de rankings?

España no lidera el ranking, pero no está en mala posición. El Global Peace Index la sitúa en el número 25, un puesto intermedio que destaca por:

Su seguridad interna

Su estabilidad institucional

Su baja implicación en conflictos internacionales directos

Su infraestructura

Su clima

Su capacidad agrícola

Su pertenencia a la OTAN la sitúa en un escenario más expuesto en caso de conflicto global. Sin embargo, España es un país seguro y estable, y su ubicación estratégica en el extremo suroeste de Europa puede ofrecerle un papel decisivo.

¿Qué factores comparten los países más seguros del mundo?

Los países más seguros del mundo si estalla una guerra mundial tienen varios elementos en común:

Neutralidad

Aislamiento geográfico

Estabilidad política

Autosuficiencia energética o alimentaria

Recursos naturales suficientes

Baja densidad de población

En resumen, los países más seguros serían territorios pequeños, estables, alejados de los grandes conflictos y capaces de valerse por sí mismos. Islandia, Nueva Zelanda o Suiza aparecen siempre en los primeros puestos.

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