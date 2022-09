Esther Llanos, española en Florida, tras el huracán: "Apenas hay comida, una persona sacó la pistola por unos huevos"

Ian ya ha llegado a Florida. El huracán "extremadamente peligroso", el más fuerte que ha entrado hasta ahora por el oeste de Florida según el Centro Nacional de Huracanes de EEUU, ha dejado grandes destrozos con las fuertes rachas de viento, de incluso 300 kilómetros por hora, y la subida del nivel del mar, que en algunos puntos ha llegado a ser de 3 metros.

A principio de este semana, y atendiendo a las previsiones meteorológicas, las autoridades pidieron a los ciudadanos extremar las precauciones para evitar daños personales y ordenaron el cierre de escuelas y aeropuertos.

A Esther Llanos, una estudiante española residente en Tampa Bay le cancelaron las clases de universidad este lunes. "Sabían que el huracán en Florida iba a ser fuerte", asegura desde su piso, donde no está sola. "Mi madre se vino desde España. Vivo en una comunidad y no estoy tan sola, aunque es cierto que muchos vecinos se han ido a otras ciudades como Orlando".

Al igual que cientos de estadounidenses, Esther se replanteó huir a otra ciudad, aunque finalmente decidió preparar su casa y refugiarse ahí dentro, no sin antes cargarse de provisiones. Compró latas de comida y conservas en los días anteriores, donde ya se empezaba a notar el nerviosismo entre los ciudadanos. "No había nada de comida y de bebida. No había huevos y la gente se peleaba por ellos. Dos personas querían una misma docena y una de ellas sacó una pistola. Tuvo que venir la policía porque se estaban peleando por suministros", explica.

Asimismo, cuenta cómo han protegido su casa ante la llegada de Ian a Florida, con toallas bajo las puertas, "que son duras, a pruebas de huracanes" y asegura sentirse apenada tras ver los destrozos que está dejando a su paso. "He podido ver fotos y vídeos de, por ejemplo, puentes destrozados. Da mucha pena. Es raro".

Este peligroso huracán, que ha dejado a casi dos millones de personas sin electricidad en algunas zonas del Estado, se dirige ahora hacia el centro del Estado de Florida, al que Joe Biden ya ha ofrecido ayuda federal.