Estados Unidos no permitirá el acceso al país a los nuevos estudiantes extranjeros cuyos cursos sean online

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha anunciado que los estudiantes extranjeros que se matriculen por primera vez en el país no podrán entrar al territorio si el curso se desarrolla de manera online debido al coronavirus.

"Los estudiantes no inmigrantes con estatus nuevo o inicial después del 9 de marzo no podrán entrar en Estados Unidos para inscribirse en un centro educativo del país como un estudiante no inmigrante para el semestre de otoño para seguir un curso completo que sea 100 por ciento online", comunicaba el organismo.

No obstante, si estará permitido el acceso de los estudiantes a Estados Unidos que tengan una mezcla entre clases presenciales y online de cara al próximo semestre de otoño

Dichas normas no se aplicarán a los estudiantes extranjeros que ya hayan estado matriculados en semestres anteriores en el país y vuelvan para continuar con sus estudios, aunque dicho curso sea totalmente online. Una medida que Estados Unidos quería prohibir pero al final han cedido ante dichas medidas.

A principios de julio el organismo anunciaba que no se darían visados a los estudiantes extranjeros que harían el curso online de cara a otoño, por lo que tenían que irse o serían deportados.