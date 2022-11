Estados Unidos muestra su hartazgo con Irán: "No está pasando nada en lo relativo al acuerdo nuclear"

Si algo ha evidenciado el año 2022, es que el régimen ayatolá vive uno de sus momentos más críticos desde la implantación de la República Islámica en Irán en el año 1979. La revolución social desatada por las protestas de la ciudadanía ha herido a una dictadura en decadencia, que no cuenta con el apoyo de su pueblo, y donde la muerte de Mahsa Amini ha sido el detonante para que las mujeres exploten contra el trato denigrante que reciben en Irán.

Ahora, y en medio de esas intensas protestas, Estados Unidos ha mostrado su monumental enfado con Irán, después de que empezaran a proporcionar a Rusia drones kamikazes fabricados en su propio territorio, con la intención de lanzarlos a la población civil y a infraestructuras energéticas. Lejos de retractarse, el régimen ayatolá continúa a lo suyo y cada vez son más las personas que piden ayuda a los americanos para detener la creciente e imparable ambición de los mandamases iraníes.

Estados Unidos, que podría estar ya barajando incluso una incursión militar, advierte de que se le está agotando la paciencia, porque ni tan siquiera hay avances en el acuerdo nuclear que Irán firmó en el año 2015. De hecho, más allá de que no haya ninguna novedad, el régimen ayatolá lo ha violado reiteradamente, siendo sancionado en numerosas ocasiones, y llegando a justificar su ruptura debido a presuntos ataques que muchos países calificaron de autosabotajes.

Sin avances no hay paz

Robert Malley, enviado especial de Estados Unidos a Irán, asegura que los cero avances en el acuerdo nuclear se deben a la intención de Irán de reprimir violentamente a su propia población y a involucrarse en la guerra de Rusia con Ucrania: "No está pasando nada en lo relativo al acuerdo nuclear, así que no vamos a malgastar nuestro tiempo en ello si no está sucediendo nada". Por ese motivo, añade, "vamos a dedicar nuestro tiempo donde podamos ser útiles”.

Diversas ONGs de todo el mundo han denunciado la represión policial de Irán contra los manifestantes que piden más libertad. Estas denuncias abarcan la muerte de más de 250 personas y miles de detenciones, sin garantías legales, y encarcelados sin ser sometidos a juicios. El Gobierno de Estados Unidos mantiene en el punto de mira a la implacable Guardia Revolucionaria iraní, catalogada por los americanos como una organización terrorista, y responsable en la mayoría de casos de represión contra civiles.