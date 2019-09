Los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que el ataque contra refinerías de petróleo en Arabia Saudí fue lanzado directamente desde Irán, según informó este lunes The Wall Street Journal (WSJ).

El diario cita fuentes conocedoras del asunto, que sostienen que Estados Unidos ha compartido con Arabia Saudí unas imágenes y una valoración según las cuales Irán lanzó más de 20 drones y al menos una decena de misiles balísticos hacia las refinerías este sábado.

El ataque contra dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, causó una reducción a la mitad la producción de crudo de Arabia Saudi, que es como decir que hoy se extrae un 5% de menos de petróleo en todo el mundo. Y eso tiene consecuencias



Por eso nada más abrirse los mercados el barril de Brent ha pasado de 60 dólares a más de 71. Casi un 20% más caro, aunque luego la subida se ha suavizado. Según los analistas, si la tensión en la zona no va a más, el petróleo no seguirá subiendo, pero países como España ya lo van a notar.

La acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes del Yemen, apoyados por Teherán, pero la coalición de estados liderados por Arabia Saudí contra ellos rechazó esa idea y, en su primera valoración, este lunes, dijo que las armas utilizadas eran iraníes.

No obstante, el Gobierno saudí indicó que Washington no ha proveído suficientes pruebas para concluir que Irán fue el punto de procedencia de los ataques y tampoco lo ha culpado, lo que sugiere que la información estadounidense no es definitiva. Funcionarios estadounidenses dijeron al diario que planean compartir más información con Riad en los próximos días.