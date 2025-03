Donald Trump envía una carta al líder supremo de Irán instándole a negociar un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha enviado una carta al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, instándole a negociar sobre un acuerdo nuclear.

"Les he escrito una carta diciendo que espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será terrible para ellos", ha asegurado Trump en una entrevista con 'Fox Business'. El presidente estadounidense aseguró que la misiva fue enviada el jueves.

"Prefiero negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todos estén de acuerdo conmigo, pero podemos lograr un acuerdo que sería tan bueno como si ganaras militarmente", añadió.

Trump dijo que el momento para negociar con Irán es ahora, ya que "algo va a pasar de una forma u otra". "Hay dos formas de abordar esto: o por la vía militar o pactando un acuerdo y preferiría esto último. Yo no quiero hacer daño a la gente de Irán. Conozco a muchos iraníes en este país. Son un gran pueblo, pero viven bajo un régimen muy duro", ha manifestado.

El presidente estadounidense ya se expresó en los mismos términos en una entrevista en 'The New York Post'. "A mí me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre el tema de la no proliferación nuclear", declaró. "Lo preferiría a bombardearlos por todas partes. No quieren morir, nadie quiere morir", indicó.

Jameneí se mostró contario a mantener conversaciones con Estados Unidos, ya que aseguró que "no es sabio, no es inteligente y no es honorable".

Irán y Estados Unidos firmaron un pacto nuclear en 2015, bajo el Gobierno de Barack Obama. Se trató de un acuerdo que el propio Trump rompió en 2018 durante su primer mandato.

Rusia confirma discusiones con Irán

En paralelo, el Gobierno de Rusia ha confirmado la existencia de discusiones con Irán sobre su programa nuclear después de que Moscú afirmara que las futuras conversaciones con Washington incluirán discusiones sobre este extremo. El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que el viceministro de Exteriores, Sergei Riabkov, mantuvo una reunión el jueves con el embajador de Irán en Moscú, Kazem Jalili, en el que se abordaron "los esfuerzos internacionales para resolver la situación en torno al programa nuclear iraní".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desveló el miércoles que "el asunto de Irán estuvo en la agenda" de las conversaciones en Arabia Saudí entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, si bien afirmó que "no fue tocado en detalle" y recalcó que Moscú espera "discusiones separadas sobre este asunto" con Washington.

