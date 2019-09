El periodista australiano Peter Lalor se ha convertido en noticia tras su visita al bar del hotel Malmaison de Mánchester (Inglaterra). En un principio, Lalor tenía intención de pedirse la mítica Heineken pero comprobó que existía una amplia lista de cervezas donde elegir, por lo que cambió de opinión. El periodista le pidió al camarero que le recomendara la mejor de la carta sin ni siquiera imaginar lo que ocurriría después.

La cerveza elegida fue la escocesa Deuchars IPA. Lalor es un auténtico aficionado a esta bebida, incluso ha llegado a escribir sobre las distintas marcas que ha probado durante casi 25 años. Durante todo este tiempo, el periodista afirma no haber pagado nunca más de diez euros por un tercio. "Me gusta la cerveza, y el buen vino, pero no estoy dispuesto a pagar precios ridículos", dice.

Sin embargo, el periodista pagó más de lo que habría hecho inicialmente. Lalor no se dio cuenta en el momento porque no tenía sus gafas en el momento que el camarero le entregó la cuenta y pasó su tarjeta sin apenas ver el importe.

Al día siguiente, Lalor volvió al bar y le dijeron que le reembolsarían el importe. Sin embargo, en su banco dijeron que se tardan unos 10 días en recoger el movimiento en su cuenta, por lo que Lalor sigue esperando: "No soy un hombre millonario". "Podría comprar 10 veces mi coche con esa cantidad", afirma.

Lalor comentó la situación en su perfil de Twitter, donde la cadena hotelera de Malmaison pidió disculpas por el malentendido y aseguró que resolverían su error: "Siempre comparamos los precios de nuestros bares y reconocemos que esto fue un poco caro. Esperamos poder invitar a Peter a tomar otra copa pronto. ¡La próxima definitivamente por cuenta de la casa!", ha declarado el portavoz del hotel.