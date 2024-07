González Pons, sobre la expulsión del PP en Venezuela: "Nos encerraron, nos amenazaron y nos insultaron"

Los primeros resultados de las elecciones apuntan a una victoria del chavismo. El Consejo Nacional Electoral (CNE), ha informado que Nicolás Maduro ganaría en Venezuela con el 51,20% de los votos (5.150.092). La oposición, en manos de Edmundo González Urrutia, asegura que "se han violado todas las normas" y apunta a un fraude electoral. A él, se suman voces internacionales como el presidente de Chile, Gabriel Boric, que alega que "los resultados son difíciles de creer".

Una delegación de parlamentarios del Partido Popular habían viajado al país latinoamericano para ejercer de observadores en estos comicios. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro prohibió el viernes su entrada. Habían viajado tras ser invitados por la oposición. Uno de los presentes era el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo del PP, Esteban González Pons. En una entrevista a Espejo Público, explica la situación que vivieron y lo que significan estos resultados para la sociedad venezolana y la internacional.

González Pons explica que llegaron a Venezuela y, tras bajar del avión, "llegó la policía política" a retenerlos. "Nos rodearon en todo momento, uniformados y armados". Posteriormente, procedieron a introducirlos en una habitación con la policía política en la que asegura que los insultaron y los amenazaron. "Se nos pretendió amedrentar", subraya Pons que, además, denuncia la ausencia del embajador de España.

"El argumento que nos dieron es que habíamos votado sanciones contra la narcodictadura venezolana y que habíamos votado sanciones contra la familia de Nicolás Maduro y el propio Nicolás Maduro", informa Pons que alega que él intentó contraargumentar esto diciendo que el único que había votado eso era él y que los otros nueve no eran ni eurodiputados cuando eso se votó ni habían tenido la ocasión de votarlo. La respuesta del comisario político fue clara: "Pero si pudieran lo votarían".

El equipo de parlamentarios populares han señalado que pidieron un acta "algo que acreditase" que habían sido expulsados. "No se nos entregó nada, simplemente fuimos expulsados seguidos de militares armados, conducidos a la puerta de embarque del avión".

Ante las acusaciones de que no llevaban visado, González Pons informa que para ir a Venezuela no hace falta visado, sino que basta con un pasaporte en regla. "Ciudadanos libres con un pasaporte en regla que quieren entrar en un país para estar presente el día de las elecciones es impedírselo, acredita que estas elecciones desde el principio no eran premeditadamente limpias", declara.

Unos resultados vaticinados

El vicepresidente europeo ha mostrado su pesar por los resultados y alega que se siente "triste, al comprobar que tenía razón". Él vaticinó que pasarían tres cosas: la primera era que la oposición iba a ganar abrumadoramente las elecciones, "y las ha ganado". En segundo lugar que el régimen "iba a hacer trampas en el recuento y las ha hecho", porque señala que se ha hecho el recuento sin la oposición y entregar las actas de las mesas electorales y con un retraso considerable en la comunicación de datos". En tercer lugar, predijo que "el régimen no aceptaría el resultado y no lo ha aceptado".

"Un dictador, es dictador hasta el final"

"Fui a observar y el tiempo que estuve me bastó para observar lo que pasaba allí, una dictadura que montaba un paripé", manifiesta Pons que deja claro: "Un dictador, es dictador hasta el final".

¿En qué se basan para decir que ha habido fraude?

González Pons expone varios motivos por los cuales confían en que los comicios han sido un fraude. En primer lugar, destaca que "los observadores neutrales fueron expulsados, no solo nosotros, más de 200", además, "en muchos colegios electorales no se permitió entrar a los interventores de la oposición y, por tanto, se produjeron votaciones en mesas sin presencia de los interventores de la oposición". Esto, junto a la falta de entrega de actas electorales a la oposición, hace que salten las alarmas de la oposición.

Críticas al PSOE: "Se ponen de parte de Maduro"

El Partido Socialista Obrero Español ha señalado al PP, concretamente a los que viajaron a Venezuela en calidad de observadores y han generado la duda de dónde han sacado el dinero para pagar ese viaje. Ante esto, González Pons solo alega que "todos los países han protestado por la expulsión" pero "el Gobierno de España es el único que en vez de darnos la razón a nosotros, se la da a Maduro". Señala que le "produce tristeza ver al PSOE intentando defender que Maduro cierre las ventanas de Venezuela y expulse a quienes, de buena fe, asisten al proceso electoral".

