Expulsan de Venezuela a la delegación del PP: "El domingo va a haber un golpe de Estado"

En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido la entrada de los parlamentarios del Partido Popular (PP) que viajaron tras ser invitados por la oposición no solo como observadores de las elecciones que tendrán lugar este domingo, si no como acompañantes de Edmundo González y María Corina Machado. Los españoles han compartido sus sospechas acerca de que habrá "un golpe de Estado" el domingo.

Los populares no han sido los únicos en ser expulsados del país, dos decenas de dirigentes y ex mandatarios tanto europeos como latinoamericanos han sido deportados desde el aeropuerto de Caracas. Es más, a algunos ni siquiera se les permitió despegar desde la ciudad de Panamá.

Desde la dirección Nacional del PP, ubicada en Madrid, trataron sin éxito de ponerse en contacto con los parlamentarios. No lograron hablar con ninguno de ellos, recibiendo únicamente un mensaje conciso y directo: "Nos echan".

Según informaciones proporcionadas por Europa Press, la delegación del PP aterrizó en Venezuela a las 21:01 horas. Sin embargo, rápidamente fueron "retenidos" y privados del uso de sus dispositivos móviles. También se les advirtió acerca de que serían deportados.

Este cierre de puertas a los observadores internacionales ha levantado las sospechas en el panorama político. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, ha comunicado que se los parlamentarios se van "no con la sospecha sino con el temor fundado de que el domingo va a haber un golpe de Estado". A su vez, ha asegurado que "la elección que se va a producir el domingo está amañada", y que "la dictadura podrida" va "a caer".

Junto a Pons también se encontraban los portavoces Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, y los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano.

A través de unos mensajes compartidos en su cuenta oficial de X, Tellado ha cargado contra Maduro recalcando que lo sucedido es una "rotunda declaración de intenciones" que muestra que "el chavismo no quiere testigos".

Críticas a Zapatero

Los populares no han dudado en cargar contra el ex presidente y jefe de los comandos de observación, José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusan, junto al embajador de España en Venezuela, de no personarse: "Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas (...) nos expulsan y con nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a pegar", han denunciado.

A esta denuncia se suma la de Tellado que, en unas declaraciones dadas desde el aeropuerto nada más aterrizar, ha declarado que les parece "tremendamente grave" que Zapatero "se preste a dar apariencia democrática a algo que no la tiene".

Declaraciones de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha denunciado que la detención y expulsión de la delegación evidencia "serios indicios racionales de unas elecciones sin garantías de transparencia ni limpieza".

En un mensaje compartido por X, Feijóo ha manifestado que lo acaecido en Caracas es una ejemplo de "el peligro real que viven los demócratas venezolanos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com