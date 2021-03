Entrevista a Kirill Dmitriev, CEO de la vacuna rusa Sputnik: "España puede ser uno de los grandes centros de producción"

"España será uno de nuestros grandes centros de producción en Europa". Lo ha confirmado en una entrevista a Antena 3 Noticias, Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa impulsor de la vacuna Sputnik. Estudios como el de la revista The Lancet certifican que la vacuna rusa tiene una eficacia equiparable a la de sus competidoras Pfizer o Moderna.

Pregunta: Una encuesta recién publicada asegura que Sputnik es la vacuna más popular del mundo. ¿Cree que esto servirá de trampolín para entrar en Europa?

Respuesta: Sí, estamos muy contentos con esta encuesta de YouGov que entrevista a gente de 9 países, y lo que hemos visto es que Sputnik no es sólo la vacuna más reconocida en el mundo (el 75% de la gente la conoce) sino también está entre las dos vacunas favoritas para vacunarse. Eso significa que la gente confía más en la vacuna rusa que en las vacunas de otros países. Lo importante es que hay datos. La gente debería confiar en los datos, no en la política. Además no está sólo la encuesta. En México hemos obtenido muy buenos resultados con la vacuna, también en Argentina, Emiratos Árabes Unidos, países que han elegido Sputnik porque es una de las vacunas más seguras, con una eficacia por encima del 91%. Nuestra posición es que las vacunas deberían estar al margen de la política. Nos gustaría trabajar en Europa y nos encantaría producir en España.

P: ¿Hay un acuerdo cerrado para producir esta vacuna en España?

R.Tenemos varios acuerdos que están a punto de finalizarse, aunque ahora nuestros grandes socios de producción están en India, Brasil y China. Tenemos un gran acuerdo con India que nos permitirá producir 300 millones de dosis de vacunas este año. Tenemos acuerdos con 10 países y creemos que España estará pronto entre los países con los que trabajamos. Es una noticia positiva porque genera empleo y os hace menos dependientes de otros países.

P. ¿Pero cómo de avanzado está el acuerdo con nuestro país?

R. Hemos llegado a un acuerdo en los parámetros clave pero es uno de los países que quieren esperar a la posición de la agencia del medicamento sobre la vacuna, sin embargo hemos visto que ni en Italia ni en España hace falta la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para producir una vacuna, se puede hacer con autorización local y puede que esto sea lo que hagamos mientras. Haremos el anuncio en cuanto todo finalice y creemos que España será uno de nuestros grandes centros de producción en Europa.

P ¿Puede decirnos el nombre de la empresa con la que van a cerrar ese acuerdo?

R. No voy a decir nombres específicos porque algunas empresas a veces sienten presión pero tenemos empresas colaboradoras en Alemania y otros países europeos, daremos los nombres más tarde, pero sí quiero confirmar que España tiene empresas farmacéuticas que pueden producir nuestra vacuna y están produciendo ahora otras vacunas. Rusia está trabajando con muchas compañías en el mundo, estamos transfiriendo nuestra tecnología gratis y estamos demostrando nuestro compromiso con estos acuerdos en la lucha contra el Covid.

P. Si llega la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento ¿cuántas dosis podrían producir para Europa?

R. Después de Junio seremos capaces de producir 15 millones de dosis y después por supuesto podemos hacer más. Pero la Comisión Europea no nos ha dicho qué volumen necesita así que ahora de momento estamos esperando a lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. Algunos de los países claves de la Unión han dicho en público que si la Comisión no compra lo harán ellos directamente así que trabajaremos para satisfacer sus necesidades. Pero necesitamos un mensaje fuerte de Europa, de que Europa quiere y necesita nuestras vacunas porque hasta ahora los mensajes han sido confusos.

P¿Qué cree que hay detrás de las reticencias de algunos países en Europa?

R. Para nosotros la cosa es sencilla. 56 países han aprobado la vacuna Sputnik. Si miras los datos de México o Argentina, ves que es una vacuna segura. Sinceramente, sólo hay mensajes confusos en Europa. En el resto del mundo no hay confusión. Dicen: Trae la vacuna, la producimos juntos y la aprobamos. La situación en Europa nos muestra que algunas personas están atascadas en los clichés políticos, ya sabe, tienen el hábito de que no les gusta Rusia y les decimos por favor, olviden ese hábito hasta que la pandemia haya acabado. La solidaridad europea debería ir sobre salvar vidas, no dejar vacunas fuera del mercado. En cualquier caso, no seremos la solución de Europa, si proveemos 15 millones de vacunas, es sólo el 10% de la población en Europa. Pero podemos ser parte de la solución si así lo quieren los líderes europeos.

P. Draghi quiere hacer una alianza con Merkel y Macron para presionar a la Comisión para que la compre. ¿Hay avances en ese sentido?

R. Estamos muy agradecidos a la canciller Merkel, a Macron, a Dragui y al canciller Kurz. Todos han demostrado que se preocupan por la vida de la gente en sus países y básicamente su enfoque es práctico. Dicen: queremos ayudar y que se evalúe esta vacuna. Hemos hablado con científicos en Alemania, Francia, Austria. En realidad tenemos una buena relación con los líderes europeos. Son sólo algunos burócratas los que tratan de interferir en este proceso. Esperamos que la Agencia Europea del Medicamento llegue en los próximos 15 días a Rusia y este deber ser el espíritu de nuestra cooperación.

P. La Agencia Europea del Medicamento viajará a Moscú el 10 de abril, ¿es parte del proceso de aprobación?

R. Sí, definitivamente. Estamos totalmente abiertos, vamos a compartir toda la información y por supuesto no dudamos de que los miembros de la Agencia Europea del Medicamento son muy profesionales. No tenemos dudas de que sus criterios serán científicos.

P. ¿Y si la Agencia Europea del Medicamente no la autoriza o tarda en hacerlo?

R. Todos los miembros pueden aprobar la vacuna Sputnik directamente, lo han hecho Hungría y Eslovaquia. Pero incluso para los países que quieran esperar, no hay necesidad de autorización de la Agencia del Medicamento Europeo para producir la vacuna. Por ejemplo Italia puede empezar a producirla mañana y exportarla a otros países.