No suele ser habitual, pero una enfermera ha adoptado a una mujer de 59 años enferma de cáncer en la ciudad italiana de Carangola (Brasil).

Verónica Grossi es enfermera y trabaja en un hospital. Allí conoció a Doña María, la mujer se encontraba ingresada por el cáncer que padecía. Según informa 'La Republica', la mujer estaba bastante sola en el hospital ya que ni su hija ni su yerno la trataban bien.

"La hija y el yerno de Doña María no les gustaban mis visitas, pero si ella no podía acudir al hospital, yo seguí haciendo visitas a su casa y me di cuenta de que la señora tenía graves problemas de salud", ha asegurado la enfermera en el citado medio.

Según varios informes médicos, la mujer casi no tenía cabello y su piel se encontraba escamosa, por lo que la enfermera decidió luchar por su custodia. En una de las visitas a Doña María, Verónica se dio cuenta de que maltrataban a la mujer física y mentalmente.

Tras pelear durante mucho tiempo, Verónica logró adoptar a Doña María ya que se encontraba completamente incapacitada.