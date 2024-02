Encuentran el cuerpo de Alexéi Navalni con "hematomas por convulsiones"

El equipo del opositor ruso Alexéi Navalni aseguró que su cuerpo no se encontraba en la morgue y que había desaparecido. Sus seguidores denuncian que fue asesinado y las autoridades no dan información. Sin embargo, varios medios indpendientes como 'Novaya Gazeta Europa' apuntan que el cadáver tendría "hematomas por convulsiones".

Navalni falleció este viernes de forma repentina, según informaron las autoridades penitenciarias rusas. Según explicaron, el opositor ruso se sintió mal después de un paseo y perdió el conocimiento.

La familia de Navalni acudió a la morgue de Salejard un día después. Al llegar, les comunicaron que se encontraba cerrada y que los trabajadores no sabían nada del cuerpo de Navalni. La portavoz del opositor, Kira Yarmysh, aseguraba en su cuenta de X, antes Twitter, que el cuerpo no se encontraba allí. Los paramédicos locales han informado que el cuerpo se encuentra en una instalación diferente, pero en la prisión.

El mismo medio señala que hasta el sábado no se le habría realizado la autopsia. Las autoridades rusas han informado de que hasta que no se termine la investigación no se cederá el cuerpo. Según el medio, los sanitarios locales debían esperar a que llegaran forenses de Moscú más afines a las directrices gubernamentales.

Estos mismos paramédicos han informado que el cuerpo de Alexéi Navalni presente signos de hematomas compatibles con maniobras de reanimación, probablemente después de una posible convulsión.

El medio de comunicación ruso independiente 'SOTA' ha afirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó el asesinato de Alexéi Navalni "como regalo de cumpleaños para el principal investigador criminal de Rusia". Asimismo, indican que varios agentes del FSB, el servicio de inteligencia ruso, visitaron la prisión a principios de la semana.

Más de 400 detenidos en Rusia

Al menos 401 personas han sido detenidas en Rusia al intentar rendir homenaje al opositor ruso. Las detenciones se han registrado en 36 ciudades del país, según 'OVD-Info'. Más de la mitad de las detenciones se practicaron en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin.

Según la prensa local, numerosas personas rinden memoria al líder opositor depositando flores o colocando velas en lugares señalados de sus ciudades. Desde que se conoció la muerte de Navalni, miles de rusos han salido a la calle para protestar por lo que consideran un asesinato.

