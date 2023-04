Emmanuel Macron asegura que la reforma de las pensiones era "necesaria" y llama a un nuevo pacto social

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que la reforma de las pensiones "era necesaria" para evitar la acumulación de los déficit, aunque ha reconocido que no puede ignorar la "ira" de los manifestantes. La medida entrará en vigor de forma gradual desde otoño. "La reforma era necesaria. ¿Ha sido aceptada? Es evidente que no", ha señalado.

Así se ha referido en una intervención televisada de 15 minutos en el Elíseo en medio de la crisis política por la aprobación de la reforma de las pensiones en Francia. Macron ha insistido en que los cambios aprobados por su Gobierno eran la única respuesta posible ante el aumento progresivo del número de jubilados y de la esperanza de vida.

Sin embargo, ha reconocido que en las propuestas contra la reforma hay una "demanda de justicia social y de renovación de la vida democrática", que hay que escuchar, y señaló que "la respuesta no puede estar en el inmovilismo ni en el extremismo". Por ello, ha propuesto el nuevo "pacto social" junto con empresarios y sindicatos.

Macron ha recordado, en vistas a la reunión de este martes, que la puerta "siempre estará abierta" a los sindicatos que han rechazado acudir al Elíseo hasta que no se planteen alternativas. "He propuesto recibir el martes a los sindicatos y la puerta estará abierta para abrir sin ningún tabú una serie de negociaciones sobre los temas esenciales", ha expresado.

Los sindicatos y las fuerzas de izquierda criticaron duramente al presidente francés por haber promulgado la reforma de las pensiones. Aunque tenía 15 días para promulgar el texto en caso de que su grueso fuese validado jurídicamente, no esperó y lo hizo durante la última noche.

Este método exprés enfureció a los sindicatos y a los partidos de izquierda, los principales motores de las huelgas contra la reforma.

100 días para hacer balance

Antes de concluir, Macron ha hecho una llamada a la calma durante su intervención e indica que hará balance el próximo 14 de julio. "Tenemos por delante 100 días de calma, de ambición y acción por el servicio de Francia", ha dicho.

Tenemos por delante 100 días de apaciguamiento

El presidente francés ha anunciado una batería de medidas de mejora que serán aprobadas durante los cien días que separan el momento actual de máxima tensión política de la celebración de la fiesta nacional francesa. En esta nueva 'hoja de ruta' se incluyen una serie de iniciativas sociales para mejorar, entre otras cuestiones, las condiciones laborales de los trabajadores, así como para fomentar el aumento del empleo en las personas mayores.

"El próximo 14 de julio debería permitirnos hacer balance. Tenemos por delante 100 días de apaciguamiento", ha subrayado.

Reacciones a Macron

El discurso de Macron se ha celebrado a la vez que centenares de manifestantes, reunidos en una nueva cacerolada contra la reforma. "Nadie aquí ha escuchado el discurso porque Macron no escucha al pueblo, nosotros tampoco escuchamos su discurso", declaran.

Son imágenes vistas en numerosos puntos del país, donde ha habido más de 250 "conciertos de cacerolas" convocados frente a los ayuntamientos por la asociación Attac.

Varios partidos de la oposición han cargado contra el presidente francés después de su intervención en el Elíseo. El fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha indicado que Macron se encuentra "fuera de la realidad". "Asume el robo de dos años en libertades. Las cacerolas suenan más certeras", ha sentenciado.

La líder del partido opositor Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, ha afirmado en su perfil de Twitter que Macron, en vez de "restablecer el vínculo" con la ciudadanía, ha vuelto a "darles la espalda e ignorar su sufrimiento". "Esta práctica de ejercer el poder de forma desconectada, solitaria y obtusa marca la continuación de un quinquenio de desprecio, indiferencia y brutalidad que tendrá que salir tras (acudir a) las urnas", ha señalado.

El presidente de Los Republicanos, Eric Ciotti, también se ha pronunciado al respecto en Twitter, asegurando que no hay "nada nuevo". "El método no cambia con objetivos loables si no hay el menor cuestionamiento", ha indicado. Del lado del Partido Socialista, Olivier Fauré, ha acusado a Macron de ser un "presidente incendiario". "Desde el palacio de los empantanados, el presidente pirómano promete 100 días para apagar el fuego que alimenta a diario", ha dicho.