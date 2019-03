El embajador de Francia en España, Yves Saing-Geours, ha confirmado que el Gobierno francés todavía no ha realizado ninguna petición de ayuda al español, pero ha anunciado que lo hará antes de las elecciones del 20 de diciembre y que habrá contactos bilaterales de alto nivel también antes de esa fecha.

Saing-Geours ha querido dejar claro en una entrevista en Espejo Público que España ya ayuda "mucho" a Francia y que ambos países mantienen una cooperación "excelente" y "muy eficaz" y un diálogo "fluido", al tiempo que ha descartado que su país vaya a enviar tropas a Siria.

Ha admitido que el Gobierno francés no pidió ayuda a España inmediatamente después de los atentados de París, además de porque la colaboración ya existe y es "activa y muy concreta", porque se encuentra inmersa en el proceso electoral. "Sabemos que el país está en campaña y no debemos entrar en campaña", ha afirmado el diplomático, quien ha asegurado que Francia entiende "muy bien" la situación española y no es indiferente ante ella.

Además ha confesado que una de las razones por las que España no ha sido incluido en la primera ronda de contactos diplomáticos es "porque esta en plena campaña". "Somos aliados, y vamos a ver cómo lo hacemos para que no haya polémica", aclara.

No obstante, ha negado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le haya hecho algún planteamiento en ese sentido y ha insistido en que no tiene ninguna duda de que el Gobierno español está del lado de Francia. El embajador no ha querido precisar en qué consistirá la petición de ayuda que se hará a España antes del 20D, pero ha señalado que servirá para fortalecer su colaboración y ha asegurado que tratarán de que "no sea polémica" y de "no echar aceite al fuego".