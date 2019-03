Trump no ha pagado prácticamente impuestos en los últimos 18 años tras declarar pérdidas en 1995

Una información publicada este sábado por el diario estadounidense 'The New York Times' ha revelado que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, no ha pagado impuestos federales en los últimos 18 años, debido principalmente a grandes beneficios tributarios derivados de una quiebra financiera en 1995.

Trump declaró pérdidas de 916 millones dólares en 1995

El diario ha informado que Trump declaró pérdidas de 916 millones dólares en 1995 fruto de una mala gestión de tres de sus casinos de Atlantic City, una mala inversión en el negocio de aerolíneas y la compra del Plaza Hotel de Manhattan.

Un equipo de expertos del periódico ha analizado los datos tributarios del magnate de ese año y han apuntado a que esta millonaria quiebra habría favorecido que Trump no pagara prácticamente impuestos en casi dos décadas.

"Es un gran beneficiado de su destrucción en los 90", ha señalado uno de los expertos, el profesor Joel Rosenfeld de la Universidad de Nueva York.

La pérdidas millonarias habrían eliminado los impuestos sobre la renta de Trump, que recibió entre 50.000 y 100.000 dólares por cada episodio de su programa de televisión, o su salario de casi 45 millones de dólares anuales que cobro entre 1995 y 2009 cuando fue presidente de la compañía pública que creó para asumir la propiedad de sus problemas casinos de Atlantic City.

La campaña del republicano ha respondido a estas informaciones del medio neoyorquino asegurando que Trump que tiene una responsabilidad fiduciaria con sus negocios, su familia y sus trabajadores para pagar los impuestos requeridos legalmente. "Trump ha pagado cientos de millones de dólares en impuesto de propiedades, impuestos en ventas, impuestos especiales, impuestos de bienes, impuestos, impuestos estatales, impuestos por sus empleados e impuestos federales", ha señalado un comunicado de su campaña.