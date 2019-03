Trump genera una controvertida polémica en Twitter por usar una supuesta imagen antisemita en tuit contra Clinton

El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se pronunció sobre las críticas de antisemitismo que ha recibido por haber incluido un símbolo parecido a la Estrella de David en un tuit contra su probable rival demócrata en las elecciones de noviembre, Hillary Clinton. "Los deshonestos medios de comunicación están haciendo absolutamente todo lo posible para asegurar que una estrella en un tuit sea la Estrella de David, en lugar de la estrella de un sheriff, o simplemente una estrella", dijo Trump en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El magnate respondía así a las críticas que ha recibido desde el sábado, cuando publicó una imagen en Twitter en la que aparecía el rostro de Clinton sobre una pila de billetes de cien dólares y junto a una estrella roja de seis puntas en la que podía leerse el lema "¡La candidata más corrupta de la Historia!". Su campaña eliminó poco después ese tuit y lo reemplazó por otra imagen en la que un círculo rojo reemplazaba la estrella, pero las críticas por el parecido con la Estrella de David (probablemente, el símbolo más conocido del judaísmo), continuaron a lo largo del fin de semana en las redes sociales.

La imagen utilizada en el tuit de Trump ya había sido difundida el mes pasado por un grupo de ultraderecha estadounidense, según informó este domingo el diario digital Mic. Se publicó por primera vez el 15 de junio en una cuenta de Twitter llamada @FishBoneHead1, que fue borrada de la red social este domingo tras aparecer en varios informes de prensa, y difundida de nuevo el 22 de junio por un usuario anónimo en un foro racista llamado "/pol/" dentro de la plataforma de debate en línea 8Chan. La campaña de Clinton se sumó a las críticas a Trump y lo acusó de haber sacado la imagen de movimientos de ultraderecha.

"El uso de Donald Trump de una imagen descaradamente antisemita procedente de páginas web racistas para promocionar su campaña ya es bastante alarmante, pero el hecho de que sea parte de un patrón debería preocupar enormemente a los votantes", dijo la directora de relaciones con los judíos en la campaña de Clinton, Sarah Bard. "Ahora no sólo no se disculpa por ello, sino que está esparciendo mentiras y culpando a otros. Trump debería condenar el odio, no ofrecer más retórica y comportamientos de campaña que atraigan a los extremistas", añadió Bard en un comunicado. Un asesor de Trump, Ed Brookover, insistió hoy en que "nunca hubo ninguna intención de antisemitismo" al publicar el tuit.

"No todas las estrellas con seis puntas son Estrellas de David. Hemos corregido este tuit y lo hemos dejado atrás", afirmó Brookover a la cadena de televisión CNN. Trump suele subrayar su apoyo a Israel en sus actos de campaña, dio su primer discurso preparado ante el principal lobby judío de Washington, el AIPAC, y recuerda a menudo que su hija Ivanka se convirtió al judaísmo antes de casarse. Pero algunos activistas ven insuficientes esos gestos y piden al magnate una condena explícita del racismo y la ultraderecha.

"Nos alarma que Trump no haya condenado claramente estos antisemitas, racistas y misóginos que siguen apoyándole", dijo Jonathan Greenblatt, el presidente de la Liga Antidifamación (ADL), una organización dedicada a combatir el antisemitismo en EEUU. "Ha sido indignante ver que Trump retuitea y ahora extrae material de las páginas web y otras plataformas de estos grupos", agregó Greenblatt en declaraciones al diario Washington Post.