Miles de mujeres cuentan en Twitter los abusos sexuales que han sufrido alguna vez en su vida en respuesta a Trump

Miles de mujeres se han sumado a la campaña iniciada por la escritora canadiense Kelly Oxford para protestar por las denigrantes palabras de Donald Trump. Tras escuchar al magnate decir que "las mujeres se dejan hacer lo que queras", Oxford decidió expresar su repugnancia por Trump relatando en Twitter los abusos sexuales de los que fue víctima. Además, animó a otras mujeres a sumarse a esta campaña bajo el hashtag #notokey y contar experiencias similares. La respuesta fue abrumadora. Según relató Oxford ha reciibido miles de mensajes durante 14 horas. La situación es más alarmante aún al comprobarse que muchas mujeres relatan situaciones vividas cuando eran menores, tal y como recoge el diario 'The Guardian'.

Please tweet me your sexual assaults, they are #notokay



My 3rd assault was by dermatologist, made me undress in his office closet. Age 14 — kelly oxford (@kellyoxford) 8 de octubre de 2016

.@JenBowden12 @kellyoxford yeah - a woman I knew said I'm not surprised, because I was wearing a short skirt; I never wore that skirt again. — Louise Brealey (@louisebrealey) 9 de octubre de 2016

@kellyoxford Kmart toy aisle age 11; mustache guy drapes arm & touches me. I'd worn pretty hair ribbon that night; got home & buried ribbon — Liz Philips (@iizLiz) 9 de octubre de 2016

El machismo mata. La violencia de género tiene mil caras, edades, naciones, lenguajes. Todxs debemos hacer el cambio #Notokay @kellyoxford — Gabriela Retes (@GabrielaRetes) 8 de octubre de 2016

@kellyoxford Thank you so much for doing this. Please, if you ever get assaulted/raped/groped, TALK ABOUT IT and never feel ashamed ! — Marie 🐍🌷♓ (@PouassonDeOro) 8 de octubre de 2016

@kellyoxford Raped fresh yr of college. Police said "don't mix beauty and booze" this is the first time I've publicly said that. #notokay — Jillian Corsie (@JillianCorsie) 8 de octubre de 2016

