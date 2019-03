Clinton ensalza a Reagan y a los Bush para descalificar a Trump

La aspirante a la nominación demócrata Hillary Clinton ha ensalzado este sábado en un mitin en California a recientes presidentes republicanos como Ronald Reagan, George H.W. Bush o George W. Bush, en una insólita estrategia para desprestigiar al candidato conservador Donald Trump, que presumiblemente obtendrá la nominación republicana a la Casa Blanca.

Así, Clinton ha afirmado que ha conocido a los presidentes Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, así como obviamente a su marido, Bill Clinton, y Barack Obama, y "todos eran hombres que entendían la seriedad y la responsabilidad del puesto", ha expresado, según publica el diario 'Los Angeles Times.

"Esto es algo mucho más peligroso"

"Provenían de distintos partidos y seguramente no estamos de acuerdo en todo lo que hicieron (...) pero todos entendían la seriedad y responsabilidad de ser presidente. Con sus distintos contextos y experiencias, todos llegaron a la presidencia y a ser comandantes en jefe con un gran sentido del honor", ha asegurado Clinton en un mitin en Oxnard, en California.

La aspirante ha afirmado que Trump no cumple con los estándares y ha señalado sus ataques a un juez federal de San Diego como un nuevo ejemplo de las divisiones y polémicas que crea el magnate. "Esto no es solo otra excentricidad, es un nuevo comentario insultante comentario de Trump y no es normal en política", ha declarado.

"Esto es algo mucho más peligroso". El juez Gonzalo Curiel decidirá sobre una demanda de fraude contra el magnate por parte de estudiantes de la Universidad Trump, a lo que el aspirante republicano ha asegurado que los orígenes mexicanos de Curiel hacen que no sea un juicio justo. "Donald Trump no solo esta equivocado sobre el juez Curiel, está equivocado sobre lo que hace este país grande", ha argumentado Clinton.

"Es hora de juzgar a Donald Trump por sus palabras y sus acciones. Creo que sus palabras y sus acciones le descalifican para ser presidente de Estados Unidos", ha concluido.