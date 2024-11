Elecciones de EEUU 2024, en directo: Kamala Harris aparece tras la derrota y felicita a Trump

Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. En la jornada electoral del pasado martes, el expresidente se hizo con la mayoría de votos y escaños. Se convierte así en el presidente estadounidense número 47. El primero de la historia del país con ficha policial y el segundo en ganar después de perder unas elecciones.

Además de la presidencia, los republicanos han obtenido un avance en el Senado, asegurando la mayoría con la recuperación de dos escaños clave. A eso hay que sumarle que los republicanos se imponen también la Cámara de Representantes y en la Corte Suprema. En la Cámara de Representantes ya contaban con la mayoría y en el Supremo los cargos son vitalicios y los conservadores ya dominaban. Todo esto quiere decir que Trump ahora mismo tiene en sus manos todo el poder político de Estados Unidos.

"Hemos hecho historia (...) Nunca ha habido nada igual en este país", exclamó Trump al conocer su victoria. "Va a ser la época dorada de los Estados Unidos (...) Haremos a Estados Unidos grande de nuevo", señaló. Y aseguró también que va a "sellar las fronteras" del país y que solo va a dejar a entrar a inmigrantes de manera legal".

"Todo va a estar bien... No os rindáis"

Kamala Harris no ha comparecido hasta 12 horas después de conocer los resultados electorales. Ha reconocido la derrota y, aunque no ha ganado, ha dicho que "la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras no nos rindamos y sigamos luchando".

"Todo va a estar bien", ha dicho a sus seguidores más jóvenes". "La lucha por nuestro país siempre vale la pena (...) Está bien sentirse triste y decepcionado, pero sepan que todo va a estar bien". "A veces la lucha dura un tiempo, pero eso no significa que no vayamos a ganar (...) No os rindáis. Tenéis poder".

