Kamala Harris, tras las elecciones de Estados Unidos: "Acepto la derrota, la lucha por este país vale la pena"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha comparecido en Washington para reconocer su derrota en las elecciones de Estados Unidos. Harris ha sido recibida entre fuertes aplausos, mientras sonaba la canción 'Freedom' de Beyoncé, que se convirtió en una especie de himno durante la campaña, a la vez que se mostraba sonriente. "Hoy tengo el corazón lleno", ha comenzado Harris su discurso. "Lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación".

Aunque no ha sido el resultado electoral que Harris esperaba y deseaba, ha dicho que "la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras no nos rindamos y sigamos luchando".

Kamala Harris no ha olvidado a su familia en un día tan intenso, así como a Jill y Joe Biden, y a su compañero de Tim Walz y su familia. También ha nombrado a su equipo, a los voluntarios que dieron "tanto de sí mismos", a los trabajadores electorales y a los funcionarios electorales locales. "Estoy muy orgulloso de la carrera que hicimos y de cómo la hicimos".

"Construir comunidades y formar coaliciones"

Kamala Harris ha dicho a sus seguidores que su campaña tuvo como propósito "construir comunidades y formar coaliciones", y se ha mostrado orgullosa de la carrera que tanto ella como todo su equipo pudieron llevar a cabo.

La vicepresidenta cuenta que la unión de su equipo se debe a su amor por Estados Unidos, algo que hacen con entusiasmo y alegría por el futuro del país. Insiste en que su premisa de campaña siempre fue la de que "los estadounidenses tienen mucho más en común que lo que los separa".

Kamla Harris alude a que "debemos aceptar los resultados de estas elecciones", a la vez que confirma que ha hablado con Trump y le ha felicitado por su victoria. Mantiene que le dijo que participarán en una "transferencia pacífica del poder" y que ella contribuirá al proceso. "Un principio fundamental de la democracia" es aceptar los resultados, añade, lo que distingue a la democracia de la tiranía, alude Harris.

Harris dice que luchar por "la libertad, las oportunidades, la justicia y la dignidad de todas las personas" representa "los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos". Además, resalta "estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña". "Acepto la derrota, la lucha por este país vale la pena", ha sentenciado.

"Todo va a estar bien"

"Todo va a estar bien", dice Harris a sus seguidores más jóvene". "La lucha por nuestro país siempre vale la pena", explica. "Está bien sentirse triste y decepcionado, pero sepan que todo va a estar bien". "A veces la lucha dura un tiempo, pero eso no significa que no vayamos a ganar". "No os rindáis", le dice al público. "Tenéis poder".

