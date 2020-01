El 'hombre araña francés' escala un edificio en protesta por la subida de la edad de jubilación

Alain Robert, el conocido como 'hombre araña francés' se acerca ya a los 60 años y no sabe cuánto más podrá seguir escalando edificios.

Por eso, Robert ha decidido subir hasta lo alto de un rascacielos de 48 plantas situado en el distrito financiero de París con el objetivo de apoyar a los trabajadores franceses que podrían ver ampliada la edad de jubilación.

Para no perder la costumbre, Alain Robert ha trepado este edificio de 187 metros tan solo con magnesio en polvo en las manos y sin arnés. No es una de las fachadas más complicadas que ha escalado, pero para Alain Robert cada rascacielos es un reto.

"A los 57 años no estoy en tan buena forma como cuando tenía 20. Así que cuando escalas en estas condiciones todo se complica un poco más", asegura.

En esta ocasión, su esfuerzo se lo dedica a los trabajadores en huelga por los planes de la reforma de las pensiones en Francia.

"Si se aprueba la ley tendré que escalar hasta los 64 años. Me gano la vida con patrocinadores que solo me pagan si escalo. Así que el día que deje de escalar ya no cobraré nada y estoy muy preocupado", lamenta Robert.

El conocido como 'hombre araña francés' ha escalado más de 100 construcciones en todo el mundo. Desde el Golden Gate de San Francisco, el edificio más alto del mundo o la torre Agbar de Barcelona. Y la mayor parte de las veces lo ha hecho sin tener un permiso y con un final similar.